Кроме того, компания GEEKOM готовит к выходу первый мини-ПК на базе процессоров Qualcomm.

Известный производитель мини-ПК, компания GEEKOM переходит на новый уровень, представив конфигурации, которые еще никто не анонсировал. В новом пресс-релизе компания объявила, что готовит несколько новых моделей мини-ПК с новейшими процессорами AMD и Intel.

Одной из них является GEEKOM A9 MAX, в основе которого будет лежать процессор Ryzen AI 9 HX 375 на базе архитектуры Zen 5 и пока более не анонсированный ни в каком другом устройстве. У AMD есть три процессора в линейке Strix Point, и Ryzen AI 9 HX 375 является флагманским чипом. Единственное различие между моделями Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 HX 375 — это производительность нейронного процессора (NPU), которая в старшей модели на 5 TOP больше. По остальным характеристикам процессоры идентичны.

Мини-ПК GEEKOM IT15 будет работать на готовящемся к выходу процессоре Intel Core Ultra 285H, флагманском в серии, который еще не появился на полках магазинов. Это означает, что Intel подготовила процессоры Core Ultra 200H к запуску на мероприятии CES 2025, и вскоре мы станем свидетелями расширения ассортимента компактных ПК на его основе.

Третьей моделью станет GEEKOM QS1, предположительно являющаяся первым мини-ПК с чипсетом Qualcomm. Он будет работать на чипе Snapdragon X1E-80-100 Elite, который включат конфигурацию из 12-ти ядер, 42 МБ кэш-памяти, графический процессор Qualcomm Adreno и поддержку памяти LPDDR5X со скоростью 8448 МТ/с.

Мини-ПК гораздо легче переносить, чем полноценный настольный компьютер, и обычно они занимают намного меньше места, чем ноутбук. Это связано с тем, что у таких систем нет периферийных устройств, но конфигурация компьютеров похожа на бюджетные ноутбуки, у которых нет дискретного графического процессора. Однако процессоры Strix Point и Core Ultra 200S обеспечивают отличную графическую производительность благодаря использованию достаточно производительной встроенной графики.

На данный момент остаются загадкой цены или доступности этих мини-ПК на рынке. Подробности будут раскрыты уже совсем скоро, в начале января наступающего года.