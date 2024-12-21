Предполагается, что производительность процессора составит от 1,2 до 1,3 млн баллов в AnTuTu

По слухам, грядущая серия смартфонов Pura 80 от Huawei будет оснащена процессором Kirin 9020. Утечка информации из китайской социальной сети Weibo предполагает, что результаты тестов AnTuTu составят около 1,2–1,3 миллиона баллов.

Что касается остальных характеристик, то, как говорят, телефон будет оснащен большим аккумулятором емкостью 5600 мАч и датчиком OmniVision OV50K для своей основной камеры. Экран смартфонов будет зависеть от конкретной модели. Покупатели смогут выбрать между 6,6-дюймовым дисплеем или более привлекательным 6,8-дюймовым изогнутым вариантом у старшей модели.

Чип Kirin 9020 предположительно имеет 12-ядерную конфигурацию ЦП, поддерживающую гиперпоточность. Чипсет имеет два основных ядра с тактовой частотой 2,5 ГГц, шесть средних ядер, работающих на частоте 2,1 ГГц, и четыре малых ядра на частоте 1,6 ГГц. Ранние тесты показывают, что одноядерная производительность процессора находится где-то между Snapdragon 888+ и Snapdragon 7+ Gen 2, в то время как производительность в многоядерном режиме может конкурировать с такими чипами, как Dimensity 8300 и Dimensity 9200.

Что касается графического процессора, то Huawei выбрала собственный GPU Maleoon 920 с тактовой частотой 840 МГц, являющийся обновлением Maleoon 910 в Kirin 9010, который работал на частоте 750 МГц. В целом компоновка центрального процессора остается довольно похожей на Kirin 9010, используя ядра Taishan от HiSilicon для тяжелых рабочих нагрузок и ядра Cortex-A510 для эффективности.

Важно отметить, что Huawei пока не опубликовала никакой официальной информации о линейке Pura 80, поэтому воспринимать информацию нужно с долей скепсиса.