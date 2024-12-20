В сети утверждается, что AMD прекращает выпуск популярной видеокарты Radeon RX 7900 GRE и она в ближайшее время полностью исчезнет с рынка

В сети появилось сообщение, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE на базе архитектуры RDNA 3 похоже готовится к уходу с рынка. Новость разместил портал Tweakers, который заметил, что данный графический ускоритель исчез из продажи в ЕС, и на рынке доступна только одна модель.

В компании ASUS также заявили, что количество карт ограничено, и она может не получить больше GPU от AMD. Быстрая проверка некоторые из крупнейших интернет-магазинов розничной торговли, включая Amazon, Newegg, Walmart и Best Buy, показывают отсутствие Radeon RX 7900 GRE по его рекомендованной розничной цене.

Видеокарта отсутствует в этих магазинах, но даже если её и удастся найти, то стоить она будет около 1000 долларов или может продаваться в открытой коробке. Это является свидетельством того, что GPU могут вскоре полностью исчезнуть с рынка. Стоит отметить, что сама AMD никак не комментирует эту проблему.

Напомню, что графическая карта AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) изначально была выпущена для китайского рынка в 2023 году и посвящена году Кролика, но затем стала появляться в разных частях мира в начале 2024 года. Эта модель закрыла пробел между моделями AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7900 XT, используя кристалл от последнего графического ускорителя. Однако это был урезанный кристалл Navi 31, и графический процессор также имел более узкую ширину шины в 256 бит по сравнению с 320 битами у RX 7900 XT.

Что касается производительности RX 7900 GRE, то по этому показателю карта была ближе к модели Radeon RX 7800 XT, чем к RX 7900 XT, и составила хорошую конкуренцию карте RX 4070 от Nvidia на момент запуска. Графический ускоритель мог похвастаться наличием 16 ГБ памяти GDDR6, 5120 шейдерными процессорами и мощностью 260 Вт.

В настоящее время AMD готовится выпустить свои графические карты серии Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4, которые, как ожидается, будут представлены на выставке CES 2025 и используют графические процессоры Navi 44 и Navi 48. В то время как другие графические карты Radeon RX 7000 также будут постепенно уходить с рынка, RX 7900 GRE, по-видимому, является первым представителем текущего поколения, кто исчезнет с рынка, даже до того, как все графические карты RX 6000 предыдущего поколения будут сняты с производства.