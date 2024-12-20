Телевизор может переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами и поддерживает множество современных технологий, включая ИИ.

На выставке CES 2024 компания LG представила прозрачный смарт-телевизор с огромным 77-дюймовым экраном Signature OLED T. Теперь LG предлагает его для покупки за невероятные 59999 долларов.

LG Signature OLED T уникален тем, что может переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами благодаря убирающейся черной шторке. Когда шторка убрана, телевизор позволяет пользователям видеть, что находится за ней. Это может быть полезно при использовании телевизора в режиме заставки, когда он отображает природу и другие изображения. LG создала специальный контент под названием T Objet, который использует преимущества прозрачного режима.

Прозрачный режим также удобен при использовании телевизора в качестве аудиоплеера и позволяет телевизору легко вписаться в пространство помещения, когда он не используется. Когда пользователь хочет посмотреть фильм или телешоу, то нужно просто поднять шторку одним нажатием кнопки.

Как и другие высококлассные телевизоры LG, новый LG Signature OLED T имеет Zero Connect Box, к которому подключаются медиаплееры, устройства потоковой передачи и игровые консоли. Затем этот бокс по беспроводной связи передает контент на телевизор с частотой до 4K при 120 Гц и на расстояние до 9 метров. Такой способ подключения устраняет необходимость прокладывать провода через заднюю часть телевизора, что может испортить общую эстетику.

С технической стороны, Signature OLED T имеет разрешение 4K UHD (3840×2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Он также поддерживает Dolby Vision, HDR10 и HLG, а его процессор α11 AI Processor 4K обрабатывает изображение с помощью искусственного интеллекта. Геймеры также останутся довольны новинкой, так как телевизор поддерживает переменную частоту обновления (VRR), AMD FreeSync, Nvidia G-Sync и режим Auto Low Latency Mode (ALLM), а также имеет 4.2-канальную аудио систему и поддержку Dolby Audio и DTS:X.

LG Signature OLED T доступен для предварительного заказа на LG.com, а также на Best Buy. LG также продает дополнительные стойки, которые можно настраивать. Учитывая стоимость телевизора, удивительно, что LG взимает дополнительную плату за них. С другой стороны, LG, похоже, думает, что любой, кто готов заплатить 60 000 долларов за телевизор, не испытает никаких проблем с небольшой доплатой за подставку.