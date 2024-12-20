Предполагается, что Poco X7 Pro выйдет в первом квартале, включая специальную версию Iron Man

Грядущий смартфон Poco X7 Pro уже прошел несколько необходимых сертификаций, что свидетельствует о его скором мировом дебюте. С появлением в базах данных FCC, TDRA, NBTC и IMEI были раскрыты оперативная память устройства, варианты системы хранения и особенности дизайна. В разработке также находится специальная версия Poco X7 Pro Iron Man, являющаяся результатом сотрудничества с Marvel Comics.

Poco X7 Pro привлек значительное внимание пользователей, как и предыдущие устройства линейки Poco X. Устройство под номером модели 2412DPC0AG было включено в базу данных FCC, которая раскрывает две конфигурации памяти — 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Задняя панель телефона выполнена из комбинации стекла и пластика, что обеспечивает ощущение премиальности. Смартфон поддерживает подключение по сетям GSM/WCDMA/LTE/5G NR, интерфейсам Wi-Fi 6, GNSS, NFC и Bluetooth с базовой скоростью (BR), повышенной скоростью передачи данных (EDR) и поддержкой низкого энергопотребления (LE).

Кроме того, грядущий Poco X7 Pro получил одобрение индонезийского сертификационного органа TKDN, достигнув значения соответствия 38,20 процента, что значительно выше требуемого порога в 35 процентов. Это подтверждает его готовность к выходу на индонезийский рынок, вероятно, в первом квартале 2025 года. Сертификация IMEI дополнительно подтверждает его глобальный выпуск.

На странице NBTC снова появляется Poco X7 Pro Iron Man Edition, что также усиливает предположения о его скором появлении. Хотя точная дата запуска еще не подтверждена, ожидания глобального выпуска в начале 2025 года весьма высоки.

Ранее слухи о спецификациях предполагают, что Poco X7 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 8400, обеспечивающим высокую производительность. Устройство, скорее всего, будет оснащено 6,8-дюймовой Full HD+ IPS панелью с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 360 Гц, защищенной стеклом Gorilla Glass. Ожидается, что аккумулятор будет иметь емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Что касается фотографий и видеосъемки, то Poco X7 Pro, как предполагается, будет оснащен 108-мегапиксельным основным датчиком и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. С точки зрения программного обеспечения телефон будет работать на собственной оболочке HyperOS 2.0 от Xiaomi на базе ОС Android 15. По слухам, это устройство является переименованным и немного измененным смартфоном Redmi Turbo 4, который также пока не вышел на рынок Китая.

Ожидается, что Poco X7 Pro поступит в продажу по всему миру в первом квартале 2025 года, но пока неясно, выйдет ли одновременно с ним версия Iron Man Edition.