Новый бюджетник бренда будет доступен для покупки в Индии с 19 декабря.

Бренд Poco выпустила свой новейший бюджетный 5G-смартфон Poco C75 5G в Индии вместе с более производительным Poco M7 Pro 5G.

Poco C75 5G оснащен большим 6,88-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Он может похвастаться частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и улучшенную отзывчивость пользовательского интерфейса. Дисплей имеет пиковую яркость до 600 кд/м2 и вырез в верхней части дисплея под фронтальную камеру.

За работу Poco C75 5G отвечает бюджетная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, построенная на 4-нм техпроцессе, с графическим процессором Adreno 611. Телефон комплектуется 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объемом 64 ГБ. Пользователи могут расширить хранилище с помощью слота для карт microSD объемом до 1 ТБ.

Смартфон работает на собственной оболочке HyperOS от Xiaomi на базе Android 14 из коробки. Poco обещает два года обновлений программного обеспечения и четыре года обновлений безопасности, гарантируя пользователям постоянную поддержку в течение длительного времени.

Что касается камер, то Poco C75 5G оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой с диафрагмой f/1.8, компанию которому составляет в большинстве своем бесполезный датчик глубины. Для селфи предназначена 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5160 мАч с поддержкой не самой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но POCO включает в комплект поставки зарядное устройство мощностью 33 Вт.

Другие функции смартфона включают боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем и поддержку FM-радио. Телефон также имеет класс защиты IP52, делая его устойчивым к пыли и легким брызгам.

Стоимость Poco C75 5G составляет в Индии 7999 рупий за вариант с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ. Смартфон выпускается в цветах Enchanted Green, Aqua Blue и Silver Stardust и будет доступен для покупки с 19 декабря эксклюзивно на Flipkart. О сроках появления телефона на других рынках пока ничего не сообщается.