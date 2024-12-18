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Indiana Jones and the Great Circle получила второй патч
Bethesda и Machine Games анонсировали новое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, решающее проблемы с Nvidia DLSS, DLSS Frame Gen и Low Latency, а также исправляющее некоторые внутриигровые ошибки

 Indiana Jones and the Great Circle вышла на ПК чуть больше недели назад. Хотя игра выглядит просто потрясающе, она потребляет огромное количество видеопамяти из-за интегрированной трассировки лучей и трассировки пути в движке idtech 7. Теперь игра будет выглядеть еще лучше благодаря новому патчу. Второе обновление вносит ряд улучшений производительности на ПК.

• Исправлена проблема, из-за которой Nvidia DLSS могла вызывать проблемы с производительностью при включении;

• Исправлена проблема, из-за которой Nvidia Frame Generation не активировался должным образом, если использовался HDR;

• Исправлена проблема, из-за которой Nvidia Low Latency Mode мог вызывать проблемы с производительностью при использовании с Frame Generation;

• Исправлена проблема, из-за которой глобальное освещение могло быть полностью отключено при игре с видеокартами с объемом видеопамяти ниже минимального;

• Исправлена проблема, из-за которой освещение могло быть слишком ярким во внутренних помещениях, если Path Tracing (Full Ray Tracing) установлен на Medium или High Quality;

• Известная проблема: Nvidia Frame Generation может быть временно отключена, если HDR активируется в первый раз. Чтобы обойти эту проблему, нужно отключить и снова включить DLSS.

 Исправления Global Illumination, упомянутые выше, также будут присутствовать на консоли Xbox Series X/S. Обновление Indiana Jones and the Great Circle Update 2 также исправило некоторые проблемы с сюжетным режимом игры, в частности те, которые могли заблокировать прогресс из-за того, что NPC не выполнял действия. Наконец, апдейт гарантирует, что файлы сохранения больше не будут отображаться как неиграбельные, и устраняет несколько незначительных ошибок. Обновление уже можно загрузить на ПК и Xbox.

 Indiana Jones and the Great Circle на самом деле имеет практически идеальный баланс между скрытностью, боем, головоломками и внешним видом. Дизайн уровней выглядит просто отлично, и каждая локация тщательно проработана с великолепной детализацией. Это, несомненно, одна из самых ярких игр, выпущенных в 2024 году, попробовать которую крайне рекомендуется всем любителям виртуальных приключений, правда, при наличии видеокарты с поддержкой трассировки лучей.

#игры #игры 2024 #indiana jones and the great circle #indiana jones
Источник: notebookcheck.net
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