На фото виден переработанный модуль камеры и что-то, напоминающее емкостную кнопку камеры, но на самом деле это mm Wave 5G радио

Изображения Samsung Galaxy S25 Ultra появлялись в сети не раз, и они даже дали возможность взглянуть на следующее крупное обновление оболочки One UI 7.0. Как и ожидалось, модуль камеры телефона получит небольшое изменение. Новая утечка говорит, что это коснется и модели Galaxy S25 Plus. Кроме того, это уже не совсем секрет, поскольку было раскрыто с помощью CAD-рендеров в начале года.

Инсайдер @Jukanlosreve продемонстрировал среднюю модель в линейке Samsung с помощью некоторых реальных изображений. На реальном фото можно видеть вертикальный модуль с немного более толстыми кругами камер, закрытых липкой лентой. Место расположения фронтальной камеры также заклеено куском липкой ленты. Изображение приложения «Настройки» телефона подтверждает, что это действительно Galaxy S25 Plus с номером модели SM-S936U. Буква «U» в названии подтверждает, что Galaxy S25 Plus будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, а не на Exynos 2500, как предполагалось ранее в нескольких списках Geekbench.

Хотя Samsung все еще не отказалась окончательно от своего чипа Exynos следующего поколения, он может дебютировать только во второй половине наступающего года вместе с очередным складным телефоном Galaxy Z Flip 7. Под кнопкой питания и качелькой регулировки громкости можно увидеть интересную металлическую вставку, которая на первый взгляд напоминает емкостной слайдер камеры, как в серии iPhone 16 от Apple. Однако, по словам источника, Galaxy S25 Plus не будет обладать такой функцией, и вместо этого будет использоваться mm Wave радио.

Что касается внутренних компонентов Galaxy S25 Plus, то он станет скорее постепенным обновлением по сравнению с Galaxy S24 Plus. Экран с частотой 120 Гц и разрешением 1440p, как ожидается, останется прежним, максимальный объем оперативной памяти также будет ограничен 12 ГБ, а емкость аккумулятора остается неизменной. Предполагается, что стоимость новинки также не изменится по сравнению с предшественником.