В сеть утекли характеристики новой модели Xiaomi Civi 5 Pro

Ожидается, что компания Xiaomi вскоре выпустит очередную модель смартфона в линейке Civi - Civi 5 Pro в Китае. Устройство уже появилось в нескольких экземплярах, и теперь в последнем сообщении раскрыты его возможные цены, а также несколько ключевых характеристик и функций.

Всего несколько дней назад появилось сообщение, что Xiaomi Civi 5 Pro и Redmi K80 Ultra, возможно, будут оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. На прошлой неделе были раскрыты основные характеристики Civi 5 Pro, включая чипсет Snapdragon 8s Elite, большой аккумулятор емкостью 5000 мАч и многое другое. Теперь появилось больше подробностей от известного инсайдера Smart Pikachu. Ожидается, что китайский бренд представит модель Civi 5 Pro с премиальным стеклянным корпусом и металлической рамкой. Подобно Civi 4 Pro, Xiaomi Civi 5 Pro также может предложить круглый модуль камеры в верхнем левом углу задней панели, в котором будет размещен портретный телеобъектив.

Ожидается, что на передней панели будет размещена двойная селфи-камера, как и у предшественника. Инсайдер утверждает, что Xiaomi выпустит Civi 5 Pro по цене около 3000 юаней (примерно 411 долларов США). Исходя из того, что известно на данный момент, грядущая новинка станет так называемым "убийцей" флагманов, который может стать первым телефоном, оснащенным процессором Snapdragon 8s Elite.

Смартфон будет выпущен в нескольких цветовых вариантах. Кроме того, Xiaomi, скорее всего, продолжит использование наработок компании Leica для системы камер. На данный момент это вся информация о новом устройстве Civi. Напомню, что Xiaomi представила Civi 4 Pro в марте 2024 года, поэтому можно ожидать аналогичного срока выпуска и его преемника.