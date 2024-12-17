Nvidia подарит видеокарту GeForce RTX 4080 в стиле Diablo IV вместе с коллекционным изданием игры, запечатанную копию Diablo 2 и видеокарту GeForce 256 с автографом Дженсена Хуанга

Ведущий производитель графических процессоров, компания Nvidia уже не первый раз сотрудничает с Blizzard при проведении мероприятий с раздачей видеокарт. Например, вскоре после выхода игры Diablo IV компания отметила данное событие подарив счастливчикам две графические карты GeForce RTX 4080. Вскоре после этого была выставлена флагманская модель GeForce RTX 4090, которая могла быть пропитана настоящей кровью. Теперь, компания решила вознаградить пользователей специальным изданием видеокарты GeForce RTX 4080 Super.

С уникальной кастомной видеокартой в стиле игры Diablo пользователь получает также коллекционное издание Diablo IV в комплекте с коробкой, подарками и остальным плюшками, шахматный набор Diablo III, запечатанную копию Diablo II и видеокарту Nvidia GeForce 256 с автографом самого Дженсена Хуанга, считающуюся первым в мире настоящим графическим процессором в современном понимании. Конечно, копия оригинальной Diablo была бы более уникальным подарком, но оригинальная карта GeForce 256 более чем компенсирует отсутствие первой игры франшизы. Чтобы принять участие в акции необходимо ознакомиться с инструкцией на странице компании Nvidia в соцсети X* (запрещена на территории России).

К сожалению, Nvidia не опубликовала никаких положений и условий для раздачи, поэтому нет возможности узнать, какие регионы имеют право на участие, но думаю российским игрокам можно даже не мечтать об участие в акции. Необходимо отметить, что это событие является частью более масштабной акции Nvidia, посвященной празднованию 25-й годовщины выхода GeForce 256.