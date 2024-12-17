Одним из основных нововведений грядущей серии видеокарт RTX 50 нового поколения от NVIDIA станет использование графической памяти GDDR7. Новый тип памяти обладает значительно более высокой скоростью работы, что приводит к повышению общей пропускной способности без необходимости значительного увеличения ширины интерфейса памяти, которая всегда приводит к усложнению конструкции печатной платы, а значит и более высокой стоимости конечного продукта.
Предполагается, что флагманская графическая карта RTX 5090, которая по предварительным данным будет иметь 512-битную шину памяти, станет первой пользовательской видеокартой с пропускной с пропускной способностью памяти более 1,7 ТБ/с. В настоящее время нельзя однозначно утверждать о необходимости такой высочайшей пропускной способности видеокартам в игровых целях, но другие модели в грядущей линейке RTX 50 должны получить определенные преимущества, так как их шина памяти будет меньше, а значит для компенсации потери ширины интерфейса необходимо использовать более скоростные чипы памяти.
Benchlife сообщает, что вторая по производительности видеокарта в линейке RTX 50 - RTX 5080 может стать единственной игровой моделью на архитектуре Blackwell, оснащенной памятью со скоростью 30 Гбит/с. Остальные представители серии получат память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с.
Согласно имеющимся слухам модель RTX 5080 будет комплектоваться 16 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине памяти. Данная конфигурация памяти позволят получить пропускную способность до 960 ГБ/с. Чтобы понять это число, можно упомянуть модели текущего поколения, такие как RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, предлагающие 716 ГБ/с и 736 ГБ/с соответственно. Стоит также отметить, что пропускная способность 960 ГБ/с не является рекордной в настоящее время, так как она примерно на 5% ниже данного показателя, чем у флагманской RTX 4090, использующей более широкий интерфейс памяти.
Предполагается, что компания NVIDIA пока не имеет планов по выпуску видеокарт с объемом памяти более 16 ГБ, кроме флагманской модели RTX 5090, по крайней мере, до момента появления чипов памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. Такое решение создает интересную картину с большим разрывом между RTX 5090 и RTX 5080 не только в плане мощности графического процессора, но и объема видеопамяти.