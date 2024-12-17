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goldas
NVIDIA GeForce RTX 5080 получит память GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с
Данная модель будет иметь самые быстрые чипы памяти во всей линейке RTX 50

 Одним из основных нововведений грядущей серии видеокарт RTX 50 нового поколения от NVIDIA станет использование графической памяти GDDR7. Новый тип памяти обладает значительно более высокой скоростью работы, что приводит к повышению общей пропускной способности без необходимости значительного увеличения ширины интерфейса памяти, которая всегда приводит к усложнению конструкции печатной платы, а значит и более высокой стоимости конечного продукта.

 Предполагается, что флагманская графическая карта RTX 5090, которая по предварительным данным будет иметь 512-битную шину памяти, станет первой пользовательской видеокартой с пропускной с пропускной способностью памяти более 1,7 ТБ/с. В настоящее время нельзя однозначно утверждать о необходимости такой высочайшей пропускной способности видеокартам в игровых целях, но другие модели в грядущей линейке RTX 50 должны получить определенные преимущества, так как их шина памяти будет меньше, а значит для компенсации потери ширины интерфейса необходимо использовать более скоростные чипы памяти.

 Benchlife сообщает, что вторая по производительности видеокарта в линейке RTX 50 - RTX 5080 может стать единственной игровой моделью на архитектуре Blackwell, оснащенной памятью со скоростью 30 Гбит/с. Остальные представители серии получат память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с.

 Согласно имеющимся слухам модель RTX 5080 будет комплектоваться 16 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине памяти. Данная конфигурация памяти позволят получить пропускную способность до 960 ГБ/с. Чтобы понять это число, можно упомянуть модели текущего поколения, такие как RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, предлагающие 716 ГБ/с и 736 ГБ/с соответственно. Стоит также отметить, что пропускная способность 960 ГБ/с не является рекордной в настоящее время, так как она примерно на 5% ниже данного показателя, чем у флагманской RTX 4090, использующей более широкий интерфейс памяти.

 Предполагается, что компания NVIDIA пока не имеет планов по выпуску видеокарт с объемом памяти более 16 ГБ, кроме флагманской модели RTX 5090, по крайней мере, до момента появления чипов памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. Такое решение создает интересную картину с большим разрывом между RTX 5090 и RTX 5080 не только в плане мощности графического процессора, но и объема видеопамяти.

#nvidia #видеокарты #видеокарты нового поколения #blackwell #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #видеокарты: nvidia
Источник: videocardz.com
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