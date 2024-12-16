Zotac случайно разместила линейку видеокарт RTX 50 на своем сайте

Сегодня произошел очередной случай непреднамеренной утечки спецификаций графических карт от компании Zotac. На этот раз утечка касается линейки графических процессоров RTX 50. Zotac случайно разместила записи о семействе RTX 5090/D, RTX 5080 и RTX 5070 на своем веб-сайте, которые, однако, были быстро удалены, но Интернет, как известно, помнит всё. Хотя большинство вышеупомянутых графических процессоров уже попали в многочисленные утечки, недавно обновленные параметры от Zotac являются первым официальным данными, подтверждающим, что флагманская карта RTX 5090 будет комплектоваться 32 ГБ памяти стандарта GDDR7.

Каталог графических процессоров включает RTX 5090 вместе со специальным вариантом для Китая под названием RTX 5090D. Ниже флагманов находятся RTX 5080 и RTX 5070, включая обычную RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Такой шаг не похоже на предыдущие выпуски Nvidia, когда вариант Ti выходит в самом начале жизненного цикла нового поколения видеокарт. Тем не менее это, вероятно, именно та линейка графических процессоров, которую можно ожидать от Nvidia в следующем месяце на выставке CES 2025.

Утечка скриншотов намекает, что RTX 5090 будет таким же массивным ускорителем, как и его предшественник, занимая 3,5-4 слота пространства в корпусе ПК. Кроме того, Zotac обновила критерии фильтрации в своем разделе «Видеокарты», включив выбор памяти GDDR7 и её объем в 32 ГБ. Проводя несколько параллелей со всем, что известно о RTX 5090, становится понятно, что Nvidia оснащает свой флагман 32 ГБ памяти GDDR7. Напомню, что у RTX 4090 данная спецификация включает 24 ГБ.

Подводя итог тому, что известно на данный момент, модель RTX 5090, по слухам, основана на чипе Nvidia GB202 площадью более 744 мм2 со 170 активными шейдерными модулями из 192 имеющихся и 32 ГБ памяти GDDR7. Немного урезанная RTX 5090D также должна быть построена на базе GPU GB202 с меньшим количеством потоковых мультипроцессоров (около 150 SM). Модель попроще - RTX 5080 использует кристалл GB203 со всего 84 шейдерными модулями, что составляет менее половины от RTX 5090, и 16 ГБ памяти GDDR7.

Наконец, RTX 5070 Ti, по данным инсайдера Kopitekimi, будет предлагать 70 мультипроцессоров в составе GPU GB203. О модели RTX 5070 сейчас мало что известно, за исключением нескольких слухов, которые говорят о его дебюте в феврале.

Ожидается, что линейка RTX 50 будет использовать техпроцесс 4NP от TSMC, который должен обеспечить на 30% большую плотность, чем 4N, используемый в серии RTX 40. В остальном следует дождаться уже скорого официального анонса серии RTX 50, чтобы понять, на какую производительность следует рассчитывать жаждущим новинок потребителям.