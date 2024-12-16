Предполагается, что линейка будет относиться к премиальному сегменту с соответствующими системами охлаждения и заводским разгоном

Один из главных партнеров AMD по производству видеокарт готовится представить совершенно новую серию графических процессоров. Хотя это официально не подтверждено компанией, портал Videocardz сообщает, что PowerColor готова выпустить серию графических процессоров под названием "Reaper", которая станет частью обширного ассортимента графических ускорителей PowerColor.

Помимо Red Devil, Hellhound, Red Dragon, Fighter и различных подобных семейств, Reaper станет новейшим из них. Однако Reaper предположительно дебютирует только с запуском следующего поколения графических процессоров AMD Radeon серии RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4. Пока остается неизвестной возможность выпуска компанией PowerColor существующих графических карт Radeon RX 7000 в линейке Reaper, но на данный момент RX 8000 — единственная серия графических процессоров, получившая этот бренд.

В настоящее время PowerColor предлагает шесть официальных серий графических процессоров:

Liquid Devil, Red Devil, Hellhound, Fighter, Red Dragon, и референсные карты PowerColor.

Хотя некоторые из этих серий, такие как Fighter и референсные, предлагают доступные графические ускорители, Liquid Devil и Red Devil являются одними из премиальных семейств, которые поставляются с улучшенными системами охлаждения и повышенными в заводских условиях тактовыми частотами.

Пока неизвестно позиционирование новой линейки Reaper с точки зрения спецификаций и системы охлаждения, но, вероятно, она должна относиться к премиальному сегменту. Если сообщения о графических процессорах на архитектуре RDNA 4 окажутся верными, то покупатели получат новые графические карты PowerColor RX 8000 с графическими процессорами Navi 44 и Navi 48.

Ожидается, что дебют нового поколения видеокарт AMD RDNA 4 состоится на мероприятии CES 2025 в начале января, возможно, именно тогда будет проведена и официальная презентация серии PowerColor Reaper.