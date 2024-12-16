Новинка должна дебютировать на следующей неделе в Индии

Бренд POCO готовится выпустить свой новейший бюджетный смартфон POCO M7 Pro 5G в Индии на следующей неделе. Перед официальным запуском устройство было замечено в списке поддерживаемых устройств в Google Play.

Согласно списку поддерживаемых устройств Google Play, обнаруженному порталом MySmartPrice, POCO M7 Pro 5G имеет номер модели 2409FPCC4I, где буква «I» обозначает индийскую версию. Хотя в списке не раскрываются какие-либо характеристики, бренд уже подтвердил, что модель Poco M7 Pro 5G будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 7025 Ultra в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, которые могут быть расширены ещё на 8 ГБ за счет виртуальной оперативной памяти. Смартфон будет работать на собственной оболочке HyperOS на базе ОС Android 14 и, как обещает Xiaomi, получит два основных обновления операционной системы, а также может рассчитывать на обновления безопасности в течение четырех лет.

Что касается остальных характеристик, то новинка может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 кд/м2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

За фотографические возможности телефона POCO M7 Pro 5G будет отвечать основная 50-мегапиксельная камера с датчиком Sony LYT-600 с поддержкой OIS и диафрагмой f/1.5, а также неизвестная дополнительная камера. На передней панели телефона расположена 20-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, следуя современным тенденциям, новинка получит ряд функций на основе искусственного интеллекта, такие как AI Zoom и AI Night Mode. Дополнительные спецификации устройства будут включать стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Хотя конкретной информации о ценах и доступности телефона пока не нет, ожидается, что POCO M7 Pro 5G будет конкурентоспособным решением в сегменте бюджетных смартфонов.

Также завтра ожидается выход ещё более бюджетного телефона - POCO C75 5G, первого устройства с процессором начального уровня Snapdragon 4s Gen 2. Он также получит оболочку HyperOS на базе Android 14, два крупных обновления и четыре года обновлений безопасности. Кроме того, один из самых дешевых смартфонов Poco будет оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 5160 мАч.