Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Стоимость смартфонов Redmi Note 14 в Европе составит от 240 евро
За начальную цену покупатели получат смартфон с поддержкой сетей 4G в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ

 Смартфоны серия Redmi Note 14 5G поступили в продажу в Индии, примерно через два месяца после китайского дебюта. Теперь, похоже, Xiaomi готовится к более масштабному развертыванию своей самой популярной линейке телефонов. По данным портала 91Mobiles, телефоны должны быть представлены на европейском рынке в начале следующего года, а цены каждой модели уже попали в сеть.

 Портал 91Mobiles сообщает, что взял цены из розничных списков ритейлеров, но не упоминает никаких подробностей об источнике. Независимо от этого, издание утверждает, что модель Redmi Note 14 Pro 5G с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ будет стоить 397,90 евро, в то время как старший представитель серии Redmi Note 14 Pro+ 5G с теми же характеристиками памяти будет стоить 497,89 евро. Что касается обычного Redmi Note 14 5G, его компания оценила в 300 евро со всё теми же 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

 Кроме того, на сайте 91Mobiles также утверждается, что он получил в свое распоряжение цены на версии с поддержкой сетей 4G, которые еще даже официально не анонсированы Xiaomi. Согласно сообщению, Redmi Note 14 Pro 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти будет стоить 311,91 евро, а Redmi Note 14 Pro+ 4G с той же конфигурацией памяти, как сообщается, будет стоить столько же, сколько и вариант с поддержкой сетей пятого поколения.

 Также сообщается, что все телефоны Redmi Note 14 Pro будут поставляться в комплекте с часами Watch 5 Lite на старте, которые сами по себе стоят 50 евро. 91Mobiles также сообщает, что стандартный Redmi Note 14 4G выйдет в ЕС по стартовой цене 240 евро, что близко к стартовой цене в 250 евро у предшественника в с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

 Утечки предполагают, что смартфоны 4G будут бюджетными версиями телефонов Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 4G будет работать на базе набившего уже всем оскомину чипсета Helio G99 Ultra от Mediatek вместо Dimensity 7025 Ultra в модели с поддержкой 5G. Что касается Note 14 Pro 4G, то, как сообщается, он будет оснащен чипсетом Helio G100 Ultra, который практически ничем не отличается от Helio G99, вместо Dimensity 7300 Ultra. Что касается версии Redmi Note 14 Pro+ 4G то о ней практически ничего не известно.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi note 14 #redmi note 14 pro #redmi note 14 pro + 5g #redmi note 14 4g
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
POCO M7 Pro 5G с Dimensity 7025 Ultra появился в базе Google Play
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработана лазерная система «Меч джедая» для защиты аэродромов от беспилотников
9
ВКС РФ атаковали командный центр ВСУ в Торецке и попали в кадр разведывательного БПЛА
+
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
4
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
3
Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
7
В Грузии заявили о провале «майдана» в стране
+
В Сети появились изображения техники ВСУ в Черниговской области с новым тактическим знаком в виде квадрата
1
Т-80У стал невидимым для дронов благодаря маскировочной сети
6
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
3
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
1
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
Стала известна дата анонса смартфонов серии Galaxy S25 на Samsung Galaxy Unpacked 2025
+
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
1
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Для Minecraft вышел мод с ИИ-напарником, который может общаться и помогать выживать
+
На CES может быть представлен новый порт стандарта HDMI 2.2
+
Решение Microsoft не снижать системные требования для Windows 11 наносит вред, считают эксперты
4
ВС России снова вошли в Новый Комар, имеющий ключевое значение для ВСУ
1
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
Стали известны европейские цены Redmi Note 14 в версиях 5G и 4G
+

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
4
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
25
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
9
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
18
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
27
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
32
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мальцев
21:12
Понятно, хомячки? Ваша 4070 супер уже не оптимальна, надо брать 5070! Причём не простую, а ти, не лоханитесь!
Вучич заявил, что приедет на парад Победы 9 мая 2025 года вместе с премьером Словакии Фицо
cibershot
21:04
Хохлы и море выкопали
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Александр V
21:03
Я два месяца писал своего Telegram бота, скоро буду запускать, а тут такие новости.
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
Застенчивая Катя
20:48
за твои унижения, тебе надо больше?
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
TM1
20:41
memtestpro пройти неплохо, но потом (и на райзене, и на интеле) надо отключить от розетки, перезапустить и если стабильность не пропала, то можно работать
Энтузиаст разогнал 192 ГБ DDR5-памяти до 6400 МТ/с с процессором Ryzen 7 9800X3D и платой X870E
Max Selten
20:40
Конкуренции и альтернатив нет, можно и поа**евать, попутно рассказывая, что "чем больше тратишь, тем больше экономишь"🤣
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
wild cat
20:29
Как только Турки перестанут получать долю со своего потока, так по улицам Софии вновь промаршируют Янычары. Только в этот раз Русские Братушки не спасут.
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
wild cat
20:24
Вы правы. Давно пора России поступить по Американски. Уебать по Львову, Полтаве, Ужгороду и прочим тактическими ЯБП. Сделали бы это в 2022-м не погибло бы более 500 000 хлопцев украины.
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
Застенчивая Катя
20:23
после тебя, иди поработай усами rutube.ru/video/cc502bf30068a145397dee143821864a
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
wild cat
20:15
Что за идиотизм. Орешник от Ярса. Ярс ракета межконтинентальная, а не средней дальности.
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем