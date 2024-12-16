За начальную цену покупатели получат смартфон с поддержкой сетей 4G в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ

Смартфоны серия Redmi Note 14 5G поступили в продажу в Индии, примерно через два месяца после китайского дебюта. Теперь, похоже, Xiaomi готовится к более масштабному развертыванию своей самой популярной линейке телефонов. По данным портала 91Mobiles, телефоны должны быть представлены на европейском рынке в начале следующего года, а цены каждой модели уже попали в сеть.

Портал 91Mobiles сообщает, что взял цены из розничных списков ритейлеров, но не упоминает никаких подробностей об источнике. Независимо от этого, издание утверждает, что модель Redmi Note 14 Pro 5G с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ будет стоить 397,90 евро, в то время как старший представитель серии Redmi Note 14 Pro+ 5G с теми же характеристиками памяти будет стоить 497,89 евро. Что касается обычного Redmi Note 14 5G, его компания оценила в 300 евро со всё теми же 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Кроме того, на сайте 91Mobiles также утверждается, что он получил в свое распоряжение цены на версии с поддержкой сетей 4G, которые еще даже официально не анонсированы Xiaomi. Согласно сообщению, Redmi Note 14 Pro 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти будет стоить 311,91 евро, а Redmi Note 14 Pro+ 4G с той же конфигурацией памяти, как сообщается, будет стоить столько же, сколько и вариант с поддержкой сетей пятого поколения.

Также сообщается, что все телефоны Redmi Note 14 Pro будут поставляться в комплекте с часами Watch 5 Lite на старте, которые сами по себе стоят 50 евро. 91Mobiles также сообщает, что стандартный Redmi Note 14 4G выйдет в ЕС по стартовой цене 240 евро, что близко к стартовой цене в 250 евро у предшественника в с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Утечки предполагают, что смартфоны 4G будут бюджетными версиями телефонов Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 4G будет работать на базе набившего уже всем оскомину чипсета Helio G99 Ultra от Mediatek вместо Dimensity 7025 Ultra в модели с поддержкой 5G. Что касается Note 14 Pro 4G, то, как сообщается, он будет оснащен чипсетом Helio G100 Ultra, который практически ничем не отличается от Helio G99, вместо Dimensity 7300 Ultra. Что касается версии Redmi Note 14 Pro+ 4G то о ней практически ничего не известно.