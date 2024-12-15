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Realme Neo 7 поступил в продажу за 360 долларов
Новинка получила процессор Dimensity 9300+, аккумулятор на 7000 мАч и 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей

 Компания Realme представила свой новейший субфлагман Realme Neo 7, являющийся инновационным смартфоном, разработанным для обеспечения высокой производительности и первоклассного опыта использования. Благодаря передовым технологиям и отличному дизайну это устройство предназначено для пользователей, которым требуется не только производительность, но и высокая функциональность. Телефон Realme Neo 7 уже можно приобрести по начальной цене 359 долларов США на Geekwills.

 Realme Neo 7 может похвастаться 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим четкое изображение и яркие цвета. Благодаря частоте обновления 120 Гц и частоте дискретизации касания 2600 Гц дисплей обеспечивает плавную прокрутку контента на экране и отзывчивость управления. Пиковая яркость 6000 кд/м2 делает смартфон идеальным для использования на открытом воздухе даже при самом ярком солнечном свете. Дисплей также поддерживает PWM затемнение частотой 2160 Гц для сохранности зрения и комфортного просмотра происходящего на экране, снижая нагрузку при длительном использовании. Телефон доступен в трех цветовых вариантах: черном, синем и белом, чего будет достаточно для широкого круга потенциальных пользователей.

 За работу Realme Neo 7 отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9300+. Этот восьмиядерный чипсет в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность, без проблем справляясь с многозадачностью и играми с максимальными настройками качества. Интуитивно понятная оболочка Realme UI 6 на базе новейшей версии ОС Android 15 еще больше способствует повышению опыты использования телефона благодаря усовершенствованному пользовательскому интерфейсу.

 Что касается фотографических возможностей Realme Neo 7, то здесь у новинки всё хорошо. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX882, оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1.9, позволяя делать четкие и детализированные фотографии даже при слабом освещении. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 112 градусов, идеально подходящий для создания пейзажей. В качестве фронтальной камеры телефон использует 16-мегапиксельный объектив, позволяющий создавать яркие селфи и качественные видеозвонки.

 Система хранения смартфона также не станет узким местом и будет включать высокоскоростной накопитель UFS 4.0 объемом 256 или 512 ГБ. За автономность Realme Neo 7 также не стоит переживать, так как смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт гарантируя быстрое восполнение заряда.

 Основные характеристики Realme Neo 7:

ОС: Realme UI 6 на базе Android 15;

Процессор: MediaTek Dimensity 9300+ с оперативной памятью до 16 ГБ;

Дисплей: 6,78-дюймовый LTPO AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость 6000 кд/м2;

Камера: 50 МП Sony IMX882 OIS + 8 МП сверхширокоугольная; фронтальная камера 16 МП;

Память: 256 ГБ/512 ГБ стандарта UFS 4.0;

Аккумулятор: 7000 мАч с зарядкой SuperVOOC 80 Вт.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #realme neo 7 #realme neo7
Источник: gizmochina.com
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