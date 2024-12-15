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goldas
iPhone 17 Air поступил на начальную стадию производства
Компания Apple начала сотрудничество с поставщиками компонентов и отработке методов производства

 Сообщается, что компания Apple готовится представить новую модель в своей следующей линейке iPhone под названием iPhone 17 Air, которая, как ожидается, заменит текущую модель Plus. По данным источников в цепочке поставок и порталу DigiTimes, iPhone 17 Air вошел в фазу внедрения нового продукта (NPI) в Foxconn. Переход iPhone 17 Air в фазу NPI означает начало его пути к производству. Эта фаза подразумевает тесное сотрудничество между Apple и ее поставщиками для оценки осуществимости дизайна и методов производства.

 NPI — это критический этап, который переводит продукт из концепции в массовое производство, начиная с проверки дизайна, тестирования прототипа и квалификации поставщика. Процесс также включает разработку методов производства, пилотные производственные запуски для тестирования сборки и контроля качества, а также согласование логистики с цепочкой поставок для перехода к полноценному серийному производству. Небольшие корректировки дизайна все еще могут иметь место для соответствия производственным возможностям и оптимизации стоимости.

 Согласно имеющейся информации iPhone 17 Air будет иметь значительно более тонкий дизайн по сравнению с его предшественниками. Сообщения предполагают, что смартфон будет примерно на два миллиметра тоньше текущего iPhone 16 Pro. По размеру он, как ожидается, будет находиться между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, а размер дисплея, по слухам, составит от 6,55 до 6,65 дюймов.

 Одним из самых заметных изменений является ожидаемое использование специально разработанного компанией Apple чипа 5G-модема, который меньше по размеру и более интегрирован с другими компонентами Apple, что позволит сэкономить место в корпусе телефона без ущерба для времени автономной работы или качества дисплея. Кроме того, ожидается, что задняя камера новинки будет перемещена в центр устройства и получит датчик на 48 мегапикселей.

 iPhone 17 Air, который должен дебютировать в следующем году вместе со стандартными iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, представляет собой значительный сдвиг в линейке смартфонов Apple. Стоит отметить, что Apple уже давно упрекают в практически неизменном дизайне своих смартфонов в течение многих лет, и глоток свежего воздуха в дизайне её устройств должен быть благосклонно принят поклонниками продукции "яблочной" компании. 

#смартфоны #apple #iphone 16 pro #iphone 17 #смартфоны apple #iphone 17 air #iphone 17 slim
Источник: gizmochina.com
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