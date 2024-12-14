Кроме того, смартфон получит тройной модуль камер с основным 50-мегапиксельным датчиком и зарядку на 80 Вт

Realme начала рекламировать свою серию 14 Pro в Индии, но большинство спецификаций все еще держатся в секрете. Однако надежный инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл подробные характеристики телефона.

Realme 14 Pro будет оснащен чипсетом среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3, как подтверждено тизером. Инсайдер подтверждает то же самое. Предыдущее сообщение предполагает, что чипсет будет работать в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Конфигурация встроенной памяти включает варианты на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Инсайдер также утверждает, что телефон будет включать в себя систему с тремя камерами на задней панели, включающей основной 50-мегапиксельный объектив с размером сенсора 1/1,56 дюйма. Он будет работать вместе с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 50-мегапиксельным перископическим объективом с датчиком Sony IMX882 с размером 1/1,95 дюйма и 3-кратным оптическим зумом.

В утечке также упоминается скорость зарядки аккумулятора мощностью 80 Вт. Что касается дисплея, то Realme, как говорят, использует изогнутый с четырех сторон экран с одинаковой кривизной. Кроме того, телефон оснащен пластиковой средней рамкой и оптическим датчиком отпечатков пальцев в дисплее.

Теперь, когда Realme начала рекламировать телефон в Индии, его запуск на глобальном рынке кажется вероятным в декабре. Однако, похоже, что это не единственная новинка компании, так как компания запланировано еще одно мероприятие по запуску Realme 14x.

Realme 14x

Телефон должен выйти 18 декабря и будет оснащен чипсетом Dimensity 6300 5G, как подтвердила компания сегодня. Примечательно, что это будет первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 по цене менее 15 000 рупий. Рейтинг IP69 гарантирует защиту от повреждения водой, даже если устройство погружено в воду, подвергается воздействию горячей воды температурой 85 градусов по Цельсию или на него попадает вода под напором. Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и будет доступен в красном, золотом и черном цветах.