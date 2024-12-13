Android XR, созданная в сотрудничестве с Samsung, дебютирует в гарнитуре Samsung, которая поступит в продажу в 2025 году.

Корпорация Google анонсировала новую операционную систему, которая будет поддерживать гарнитуры виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR). Операционная система Android XR была разработана в сотрудничестве с компанией Samsung и в будущем также будет поддерживать умные очки.

Согласно пресс-релизу, Android XR является результатом многолетних инвестиций в искусственный интеллект, AR и VR. Первое устройство с Android XR поступит в продажу в 2025 году и будет производиться южнокорейской компанией Samsung. Устройство под кодовым названием Project Moohan будет представлять собой гарнитуру и должно составить конкуренцию Quest 3.

Поскольку Android XR основан на Android, приложения из Play Store будут работать с устройствами из коробки. Однако в следующем году появятся специальные приложения для XR. Некоторые из этих приложений включают специальные версии YouTube и Google TV, которые позволят пользователям смотреть контент на виртуальном большом экране. Также будет версия Google Photos, которая позволит просматривать фотографии в 3D.

В Android XR также появятся такие функции, как Circle to Search, а в очках на базе операционной системы появится функция Gemini, которые позволят пользователям получать доступ к таким функциям, как переводы, инструкции и сводки сообщений. В очках Android XR также будут доступны обучающие программы в режиме реального времени. Google уже продемонстрировала умные очки с некоторыми из этих функций, и вы можете увидеть в видео ниже.

Google также сообщила, что сотрудничает с такими компаниями, как Qualcomm, чьими партнерами являются Lynx, Sony и XREAL, для разработки различных устройств Android XR, которые отвечают различным желаниям потребителей и предприятий. Компания также продолжает сотрудничество с Magic Leap по технологии XR и будущим продуктам с дополненной реальностью и искусственным интеллектом.

План Google для Android XR похож на то, что она делает с Android. Это будет открытая и унифицированная платформа, но у потребителей и предприятий будет выбор из множества устройств и приложений, чтобы удовлетворить свои потребности. Поэтому можно ожидать появления множества устройств Android XR с различными функциями и ценами для широкого круга пользователей.