На данный момент ученые не могут точно сказать причину такого ускорения

Астрономы заметили нечто необычное в данных, собранных космическим телескопом Хаббл. Похоже, что сегодня Вселенная расширяется быстрее, чем миллиарды лет назад, вскоре после Большого взрыва. Это несоответствие, известное как «напряжение Хаббла», стало вызовом для ученых.

Теперь, к разочарованию исследователей, новое исследование, призванное перепроверить расчетную скорость расширения Вселенной подтвердило, что измерения действительно точны.

На этот раз ученые проанализировали новые данные с космического телескопа Джеймса Уэбба, которые идеально совпадают с выводами Хаббла относительно несоответствия скорости расширения. Опубликованное в авторитетном издании The Astrophysical Journal, исследование использовало наблюдения далеких галактик и сверхновых для независимого расчета скорости расширения современной Вселенной с использованием трех отдельных методов.

Как и у Хаббла, данные Уэбба указывают на скорость расширения приблизительно 73 километра в секунду на мегапарсек. Мегапарсек — это более трех миллионов световых лет, что является поистине ошеломляющим расстоянием, превышающим, например, расстояние между нашим Млечным путем и галактикой Андромеды.

Теоретические модели, основанные на космическом микроволновом фоне, предсказывают скорость расширения ближе к 67–68 км/с на мегапарсек. Хотя разница примерно в 5 км/с может показаться небольшой, она велика и статистически значима в области космологии.

«Это расхождение предполагает, что наше понимание Вселенной может быть неполным. С двумя флагманскими телескопами NASA, которые теперь подтверждают выводы друг друга, мы должны отнестись к этой проблеме очень серьезно», — сказал лауреат Нобелевской премии Адам Рисс, возглавлявший новое исследование.

Согласно стандартной модели, это расхождение можно объяснить таинственной силой, называемой «темной энергией», которая составляет примерно 70 процентов Вселенной и, как полагают, ускоряет ее расширение. Однако темная энергия остается одной из величайших неразгаданных тайн в физике.

Новые данные Уэбба достигли высочайшей точности в измерении скорости расширения с погрешностью менее двух процентов. Такой уровень точности делает крайне маловероятным, что оба космических телескопа: Хаббл и Уэбб совершали одинаковые ошибки на протяжении более десятилетия.

«Одним из возможных объяснений напряжения Хаббла было бы то, что в нашем понимании ранней Вселенной чего-то не хватало, например, нового компонента материи — ранней темной энергии, которая дала Вселенной неожиданный толчок после Большого взрыва», — предполагает теоретик Университета Джонса Хопкинса Марк Камионковски.

Другие гипотезы включают экзотические частицы, смещение фундаментальных констант, первичные магнитные поля или даже пересмотренное понимание темной материи.

Хотя напряжение Хаббла может и не влиять напрямую на жизнь на Земле, оно является важной загадкой для ученых, стремящихся составить картину эволюции Вселенной и определить ее окончательную судьбу.