Три устройства под новым брендом уже обнаружены в базе данных GSMA

Похоже, Vivo готовится запустить еще один новый суббренд — Jovi. Этот шаг может еще больше укрепить ее позиции на мировом рынке смартфонов и усилить конкуренцию с такими компаниями, как Xiaomi. Недавно в базе данных GSMA были замечены три устройства под брендом Jovi, что породило слухи о скором запуске бренда.

Хотя название Jovi не является новым для пользователей Vivo, так как компания ранее использовала его для своего помощника AI, похоже, что Jovi собирается превратиться в самостоятельный бренд смартфонов. Утечка информации предполагает, что Jovi готовится представить модели: Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G и Jovi Y39 5G.

Эти устройства появились в базе данных GSMA, для каждой из которых указаны номера моделей, тесно связанные с существующими устройствами Vivo. Например, Jovi V50 и Vivo V50 имеют одинаковый номер модели, V2427, а Jovi V50 Lite 5G - V2440. Это может означать, что телефоны под брендом Jovi, по крайней мере изначально, являются переименованными версиями смартфонов Vivo.

Из просочившихся названий моделей следует, что изначально Jovi сосредоточится на среднем и начальном ценовом сегменте. Jovi V50 Lite 5G и Jovi Y39 5G указывают на то, что новый бренд может отдать приоритет доступным устройствам с поддержкой сетей 5G, извлекая выгоду из быстрорастущего рынка 5G, особенно в регионах, где такие сети только начинают появляться 5G.

Также есть предположение, что Jovi будет иметь региональную привязку, особенно в Китае. Например, Jovi Y39 5G, по-видимому, имеет специфичный для Китая вариант с номером модели под брендом Vivo. Это говорит о том, что Jovi первоначально будет предназначен для домашнего рынка, прежде чем расширит свое присутствие за пределами Поднебесной. Однако Vivo пока официально не подтвердила вышесказанное.

Хотя новость о новом суббренде является интересной, важно понимать, что это ещё не окончательные сведения. Появление моделей Jovi в базе данных GSMA может быть просто предполагаемым шагом и не гарантирует, что реальные продукты будут запущены. Компании довольно часто регистрируют различные названия моделей, не имея в виду их стопроцентную возможность выпуска.