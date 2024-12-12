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Acer работает над ноутбуком с процессором Ryzen AI 7 350
Процессор Ryzen AI 7 350 показал более высокие результаты в тесте Geekbench, чем Ryzen 7 8845HS

 Ожидается, что на выставке CES 2025 в начале января компания AMD представит две линейки гибридных процессоров: Krackan Point и Strix Halo. Последняя предназначена для высокопроизводительных рабочих станций, которым больше не потребуется использование мощных дискретных графических ускорителей, вместо этого полагаясь на значительно улучшенную интегрированную графику AMD в этом высокопроизводительном процессоре. Strix Halo является флагманским предложением во всё расширяющемся семействе мобильных процессоров на архитектуре Zen 5, но на горизонте также маячат варианты с низким энергопотреблением.

 Одна из моделей Krackan Point представляет собой 8-ядерный гибридный процессор с 4 ядрами Zen 5 и 4 ядрами Zen 5c. Инженерный образец такого процессора, указанный с кодом AMD OPN "100-000000713-40_Y", был замечен в базе данных Geekbench. Тестовая платформа подтверждает, что процессор имеет конфигурацию 4+4 ядра ЦП и будет работать на тактовой частоте до 5045 МГц. Стоит отметить, что APU также имеет 16 МБ кэша третьего уровня.

 Ноутбук SFG16-61 Swift от компании Acer был протестирован в Geekbench 6.3. Процессор Krackan Point набрал 2677 баллов в однопоточном тесте и 11742 балла в многоядерных рабочих нагрузках. Этот результат выше, чем у 8-ядерного процессора Ryzen 7 8845HS Hawk Point с номинальным уровнем TDP 45 Вт.

 Ходят слухи, что процессор Krackan Point дебютирует под торговым названием Ryzen Al 7 350. Также ожидается, что он будет оснащен графикой Radeon 860M с 8 вычислительными блоками. В настоящее время программное обеспечение Geekbench подтверждает только графику Radeon. Кроме того, подобно линейке Strix Point, Krackan Point будет иметь улучшенную конструкцию нейронного процессора, известного как XDNA2, который, согласно имеющейся в сети информации, обеспечивает производительность искусственного интеллекта 50 TOPS.

 Стоит отметить, что около двух недель назад в том же бенчмарке появился процессор Krackan с конфигурацией ядер 3+3. Скорее всего, речь там шла о модели Ryzen Al 5 340.

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Источник: videocardz.com
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