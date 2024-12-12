Если утечка окажется правдой, то будущая серия станет одним из самых масштабных обновлений в истории смартфонов iPhone

Хотя смартфоны серии Apple iPhone 16 были выпущены всего пару месяцев назад, ранние утечки уже намекают на дизайн будущей линейки iPhone 17. Она демонстрирует существенное изменение дизайна задней панели, с которым можно познакомиться на изображении ниже.

Рендер модели серии iPhone 17 был опубликован известным инсайдером Digital Chat Station на китайской платформе Weibo. Глядя на изображение, можно видеть, что Apple сохраняет модуль камер в форме таблетки, который присутствовал на базовом iPhone 16. Однако датчики изображения не расположены вертикально, а более походят на их реализацию в Google Pixel 9.

Появившиеся в сети рендеры показывают три датчика камеры и светодиодную вспышку. Компания Apple представила обновление дизайна iPhone 16, но, похоже, iPhone 17 может принести самые смелые изменения за последние годы. Точные характеристики системы камер пока остаются загадкой, но Digitat Chat Station добавил, что производители смартфонов Android также могут использовать подобный дизайн.

Три датчика камеры намекают, что рендер относится к модели серии iPhone 17 Pro. Помимо этого, просочившийся в сеть iPhone 17 Pro также оснащен специальной кнопкой камеры сбоку. Поскольку это ранняя утечка, то отнестись к этому сообщению необходимо с долей скепсиса. Все-таки еще кажется очень маловероятным, что Apple внесет такие радикальные изменения дизайна. Кроме того, в сети гуляет информация о потенциальном сверх тонком iPhone 17 Air в линейке iPhone 2025 года, который может быть на 2 мм тоньше iPhone 16.