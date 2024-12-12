Предполагается, что производительность грядущего процессора в AnTuTu составит около 1.8 миллиона баллов.

Предположительно, следующая однокристальная система среднего уровня серии Dimensity 8000 от MediaTek будет 4-нанометровым процессором с как минимум одним, из последних процессорных ядер ARM для мобильных устройств в прошлом. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station похоже подтвердил эти слухи и добавил еще больше потенциально интересных подробностей о грядущей новинке.

Грядущий Dimensity 8400 будет иметь одно производительное ядро с тактовой частотой 3,25 ГГц, компанию которому составят три ядра с частотой 3 ГГц и четыре ядра, работающих на частоте 2,15 ГГц, что в общей сложности составит уже стандартную для мобильного сегмента восьмиядерную конфигурацию.

Стоит отметить, что ядра чипсета на самом деле медленнее, чем их аналоги в Dimensity 8300-Ultra, представляющие собой ядра Cortex-A715 или Cortex-A510, в то время как кластеры в Dimensity 8400 должны включать все восемь новых ядер Cortex-A725, согласно последнему сообщению известного инсайдера.

Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что ни одно из ядер не предназначено для работы в режиме энергоэффективности.

В грядущим чипсете также будет новая модель графического процессора Immortalis-G720 MC7. Хотя он может работать на тактовой частоте 1,3 ГГц, он поднимет графическую производительность Dimensity 8400 до 1,8 миллиона баллов в тесте AnTuTu.

На данный момент нет точной информации о том, какой смартфон станет первым с Dimensity 8400 внутри, хотя, по слухам, Oppo Find X8S, преемник Redmi K70E или Realme Neo6 SE могут быть реальными кандидатами на это место. Что касается дебюта чипсета, то его запуск ожидается 23 декабря 2024 года.