Ожидается, что смартфон будет выпущен в январе 2025 года.

POCO X7, являющийся преемником POCO X6, похоже, находится на финальном отрезке пути к официальному запуску, поскольку недавно он появился на тестовой платформе Geekbench, раскрывая ключевые подробности о предстоящем смартфоне. Серия POCO X известна тем, что предлагает устройства с отличным соотношением цены и качества и впечатляющими характеристиками, и ожидается, что новый POCO X7 продолжит эту великолепную традицию.

Согласно списку, обнаруженному порталом 91mobiles, грядущий POCO X7 получил номер модели 24095PCADG, который также был замечен в предыдущей сертификации NBTC. База данных Geekbench раскрывает некоторые важные характеристики и показатели производительности устройства. В тесте производительности POCO X7 набрал 1029 баллов в одноядерном режиме и 2901 балла в многоядерном тесте, что сопоставимо с его предшественником POCO X6, который набрал 1025 и 2951 балл в соответствующих тестах.

В списке также указано, что POCO X7 получит ОС Android 14 из коробки и конкретный тестовый экземпляр оснащен 11,17 ГБ (12 ГБ) оперативной памяти с возможностью выхода других вариантов оперативной памяти к моменту запуска. Хотя точные данные о чипсете остаются нераскрытыми, ранее сообщалось, что Poco X7 будет иметь характеристики, схожие с Redmi Note 14 Pro. Это означает, что устройство Poco может работать на восьмиядерном чипсете Dimensity 7300 Ultra среднего уровня.

Ожидается, что телефон также будет иметь общую систему камер со смартфоном Redmi Note 14 Pro, выпущенным в Китае. Таким образом новый POCO X7 может включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с датчиком Sony IMX355 и 2-мегапиксельный макросенсор. Для селфи POCO X7 может получить 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

Кроме того, POCO X7, скорее всего, получит 1,5K AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аналогичным тому, который используется в Redmi Note 14 Pro. За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч. Заряжаться смартфон будет от зарядного устройства мощностью 45 Вт. Ожидается, что телефон будет выпущен примерно в тот же временной промежуток, что и его предшественник, дебютировавший в январе текущего года.