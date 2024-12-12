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Caviar выпустила iPhone 16 Pro Max за 301 070 долларов
Желающие приобрести новинку должны поторопиться, так как будет изготовлено всего три экземпляра

 Бренд Caviar, производящий люксовые гаджеты различных компаний, представил свою новейшую роскошную коллекцию эксклюзивных моделей iPhone 16. Известная тем, что сочетает редкие материалы с передовыми технологиями, компания Caviar в очередной раз продемонстрировала своё стремление к созданию роскошных устройств. Изюминкой коллекции является модель iPhone 16 Pro Max «The Great, The Terrible, The Magnificent», украшенная короной, изготовленной из 18-каратного золота и инкрустированной драгоценными камнями.

 Корона на iPhone 16 Pro Max представляет собой уникальный барельеф, вдохновленный коронами трех культовых мировых правителей: Ивана Грозного, Сулеймана Великолепного и Карла Великого. Этот шедевр весит более 1 килограмма и изготовлен из золота 750 пробы.

 Верхняя часть, украшенная крестом, отражает шапку русского царя. Драгоценные камни на короне черпают вдохновение из Священной Римской империи, а основание имитирует форму шлема Сулеймана Великолепного. Сложный дизайн также дополнен мотивами, отражающими эстетику Востока.

 Помимо короны, корпус телефона украшен 402 бриллиантами, рубинами и сапфирами. Эти драгоценные камни установлены на фоне натуральной кожи, добавляя изысканность смартфону.

 Новая модель является частью эксклюзивной коллекции Caviar «Corona». iPhone 16 Pro Max «The Great, The Terrible, The Magnificent» выпущен ограниченным тиражом в количестве трёх экземпляров по всему миру, что подчеркивает его редкость и исключительность. Каждое устройство изготовлено вручную, что делает его настоящим предметом коллекционирования для любителей роскоши.

 Помимо дизайна с короной, Caviar также представила три дополнительные модели, вдохновленные эстетикой швейцарских часов. К ним относятся версии Evergreen, Atlantis и Twilight, которые включают элементы дизайна, напоминающие культовые часы Rolex.

 Модель Atlantis вдохновлена Rolex Submariner, с темно-синей крокодиловой кожей, которая символизирует необъятность океана. Золотые включения и центральная часть в виде безеля воспроизводят престижный вид Submariner. Аналогичным образом модели Evergreen и Twilight используют фирменные зеленые и черные цвета Rolex. Каждое устройство имеет титановый корпус, обернутый крокодиловой кожей, что делает смартфон не только прочным, но и внешне изысканным.

 Модели, вдохновленные компанией Rolex, являются более доступными с ценами, начинающимися от 9910 долларов за модель Atlantis. Однако версии из чистого золота стоят значительно дороже и начинаются от 301 070 долларов за вариант с 256 ГБ памяти до 301 790 долларов за вариант на 1 ТБ.

 Ранее в этом году Caviar уже представила несколько эксклюзивных кастомных устройств, включая роскошный кастомный Apple Vision Pro, цена которого начинается от 26 700 долларов. Кроме того, компания выпустила коллекцию iPhone 16 Pro в честь Стива Джобса, Дональда Трампа и Илона Маска, цены на которые начинаются от 9 200 долларов.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 16 #iphone 16 pro max #caviar #смартфоны apple
Источник: gizmochina.com
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