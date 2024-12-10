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Microsoft разрешила установку Windows 11 на неподдерживаемое оборудование, но есть нюанс
Однако Microsoft отменяет официальную поддержку таких систем, включая обновления безопасности

 Microsoft теперь позволяет пользователям устанавливать Windows 11 на неподдерживаемое оборудование, но предупреждает о возможных нестабильностях при таком типе установки и не гарантирует официальную поддержку, обновления или совместимость. Всего неделю назад компания опубликовала сообщение в блоге, в котором TPM 2.0 указан как обязательное требование для установки Windows 11. В этом новом руководстве от Microsoft отмечается, что пользователь может установить ОС на устройства, неподдерживающие ОС, но предупреждает о проблемах, с которыми он столкнется при установке операционной системы на устройства, несоответствующие требованиям, а также предоставляет инструкции о том, как отменить обновление, если возникнут непредвиденные проблемы.

 На данный момент почти все знают, что требования TPM в Windows 11 можно легко обойти с помощью простой настройки реестра. Однако, помимо этого, Microsoft подтверждает, что Windows 11 можно официально установить на устройства, которые не соответствуют требованиям. Однако она предупреждает пользователей, что они должны быть готовы столкнуться с проблемами совместимости. Чтобы узнать, совместим ли ПК с Windows 11, необходимо воспользоваться приложением PC Health Check для оценки соответствия Windows 11 требованиям.

 Этот шаг был сделан в то время, когда до окончания основной поддержки Windows 10 осталось уже менее года в октябре 2025 года. На данный момент 61,82% пользователей Windows используют Windows 10, и Microsoft всеми силами подталкивает пользователей к обновлению оборудования и перехода на последнюю версию своего ПО. Кроме того, очень много систем Windows 10 используются в школах, офисах и на серверах с ограниченным бюджетом. Проблема в том, что нельзя заставить всех соблюдать требования, даже если они обоснованы.

 При установке на неподдерживаемое оборудование Microsoft заявляет об отказе от ответственности, который фактически отменяет гарантию в случае сбоев, связанных с совместимостью. Аналогичным образом, пользователь не будет иметь права на получение обновлений, включая обновления безопасности.

 Чтобы дополнительно уведомить пользователей об их несовместимом оборудовании, на рабочем столе будет отображаться небольшой водяной знак, за которым последует уведомление на панели настроек.

 После перехода на Windows 11 Microsoft позволит откатиться до Windows 10 в течение 10 дней после обновления. Остается надеяться, что до окончания поддержки Windows 10, ещё что-то может поменяться в лучшую сторону для пользователей, и Microsoft отменит обязательное наличие TPM, но надежды на это не так много. На данный момент пользователям Windows 10 будет доступен лишь дополнительный год поддержки за сумму в 30 долларов.

#windows #windows 10 #windows 11 #обновление #обновление windows 10 #обновление windows #tpm #tpm 2.0
Источник: tomshardware.com
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