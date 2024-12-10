Выход автомобиля состоится в середине 2025 года

Первое поколение электромобилей Xiaomi оказалось невероятно успешным. С момента его дебюта в феврале 2024 года компанией было продано более 100 000 автомобилей. Теперь производитель сообщил, что его второй автомобиль станет первым внедорожником, а не очередным седаном.

На первых фотографиях для прессы модель YU7 выглядит как потенциально семиместная версия популярного в Китае SU7. Сообщается, что Xiaomi сотрудничала с компанией CATL для разработки своей батареи, хотя ее характеристики на данный момент остаются неизвестными.

Производитель сообщил, что внедорожник будет иметь передние и задние двигатели мощностью 220 кВт и 280 кВт соответственно, что обеспечит суммарную мощность 500 кВт или 681 л. с.

Предполагается, что Xiaomi YU7 будет иметь ограниченную 253 километрами в час (или 157 милями в час) скоростью. Также предполагается, что масса новинки составит 2405 килограммов, колесная база составит 3,0 метра, высота — 1,6 м, длина около 4,9 м, а ширина примерно 1,9 м. Xiaomi рассчитывает провести официальную презентацию модели YU7 в середине следующего года и, как предполагается, установит на неё цену от 250 000 до 350 000 юаней (около 34000 - 48000 долларов США), возможно потому, что внедорожник Tesla Model Y в настоящее время в Китае стоит примерно столько же.