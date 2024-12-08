Компания подтверждает, что запасы Ryzen 7 9800X3D скоро увеличатся и заявляет, что еженедельно отгружается всё больше процессоров

Один из лучших игровых процессоров всех времен и народов - Ryzen 7 9800X3D, был выпущен более месяца назад, но его поставки все еще весьма ограничены. Однако AMD ожидает, что вскоре ситуация значительно улучшится.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы как можно скорее вывести на рынок как можно больше процессоров, и каждую неделю их отгружается все больше. Мы ожидаем, что доступность будет улучшаться по мере роста поставок в течение квартала», — сказал представитель AMD изданию Tom's Hardware.

В настоящее время геймеры и энтузиасты испытывают трудности с поиском этого чипа, который попал в десятку самых продаваемых процессоров Amazon всего через 10 дней после поступления в продажу. Дошло до того, что некоторые перекупщики продают его по цене до 1000 долларов, это более чем вдвое превышает стартовую цену в 479 долларов. Например, Ryzen 7 9800X3D есть в наличии в Walmart, но стоит почти 800 долларов. Есть также неофициальные продавцы с поддельными списками, которые зачастую являются мошенниками.

Технология 3D V-Cache, которую создала AMD, позволила компании серьезно потеснить процессоры Intel в игровой категории. Сейчас все, кто хочет создать мощный игровой ПК, охотятся за этим чипом, что и приводит к дефициту. К счастью, похоже, что AMD может достаточно быстро увеличить производство, чтобы обеспечить поступление большего количества процессоров на рынок, тем самым удовлетворяя потребности игровых масс. Это вдвойне важно, поскольку на носу праздничный сезон распродаж, когда многие хотят сделать себе подарок в виде обновления своих систем.

Таким образом, желающим приобрести новый чип X3D в ближайшие несколько недель следует немного запастись терпением, так как AMD должна успеть поставить больше процессоров на полки магазинов. Однако, тем кто не в силах совладать с желанием получить мощный игровой процессор, могут обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D, который широко доступен, хотя он не может предложить производительность уровня Ryzen 7 9800X3D.

Также можно владельцам материнских плат с сокетом AM4 не тратить много денег на полную замену платформы, а воспользоваться другими предложениями AMD, например, купить AMD Ryzen 5 5500X3D, который был выпущен в этом году. Это может обеспечить прирост игровой производительности, а также позволит продлить срок службы старого игрового ПК еще на пару или тройку лет, прежде чем решиться перейти на новейшую платформу AMD.