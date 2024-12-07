Это только первоначальная поддержка, которая лишь позволяет правильно идентифицировать будущие процессоры, но не раскрывает их характеристики

До выпуска обоих продуктов еще несколько месяцев или, возможно, даже лет, но разработчики AIDA64 теперь заявляют, что предлагают предварительную поддержку процессоров Intel следующего поколения. Конечно, предварительная поддержка не означает, что программное обеспечение полностью работает с ещё невыпущенным оборудованием. Скорее всего, это просто означает, что оно может распознавать новые процессоры, а не раскрывать их полную функциональность.

Серия Xeon под кодовым названием Diamond Rapids является предстоящим семейством серверных процессоров, запуск которого ожидается в какой-то период между 2025 и 2026 годами. Процессоры будут относиться к новой платформе под названием Intel Oak Stream и, как полагают, должны стать конкурирующими решениями для процессоров AMD EPYC Venice, в основу которых ляжет следующая архитектура AMD Zen 6. Предполагается, что новая архитектура Intel будет использовать ядра Panther Cave X.

Новое в AIDA64 Extreme (бета-берсия) 7.40.7120:

• Поддержка мониторов Asus ROG Ryujin III Series;

• Менеджер SensorPanel / красные поля для обозначения выбранных элементов;

• Настройка IconBar / изменение порядка элементов с помощью перетаскивания;

• предварительная поддержка процессоров Intel Diamond Rapids, Nova Lake;

• специфичная для материнской платы информация о датчиках для серии Asus B760M-AYW WiFi;

• улучшенная информация о датчиках в материнских платах компании ASRock;

• исправлен менеджер SensorPanel / сохранение изменений SensorPanel при закрытии AIDA64;

• исправлена информация о компьютере / разгоне / кэше ЦП на Intel Arrow Lake;

• исправлена информация о материнской плате / ЦП / кэше ЦП на Intel Arrow Lake.

Для потребителей более важной новостью является упоминание линейки Nova Lake, преемника Panther Lake, являющейся серии процессоров Intel следующего поколения для домашних компьютеров. По словам бывшего генерального директора Intel Пэта Гелсингера, компания больше не будет использовать конструкцию процессоров со встроенной оперативной памятью, которая применялась в серии чипов Lunar Lake. Этот метод добавления памяти в корпус ЦП не будет более применяться в будущих продуктах, включая Panther и Nova, подтвердил он.

Что касается даты выпуска и спецификации Nova Lake, то они пока не уточняются. Однако, похоже, Nova Lake может стать платформой ЦП Intel для настольных ПК следующего поколения, в то время как Panther Lake будет использоваться в мобильных устройствах.

Однако полностью исключать возможность использования чипов Panther Lake для настольных ПК пока рано. Поддержка Nova Lake в программном обеспечении AIDA64 Extreme может означать, что эти процессоры сейчас проходят этап активного тестирования, что и стало причиной утечки и первоначальной поддержки.