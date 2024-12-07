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Смартфоны Redmi Note 14 выходят на мировой рынок 9 декабря
В этот день Xiaomi выпустит в продажу новую серию смартфонов Redmi Note в Индии, что станет началом их триумфального шествия по миру.

 Компания Xiaomi собирается запустить серию Redmi Note 14 в Индии на следующей неделе, что по большому счёту означает начало мирового развертывания новых смартфонов Redmi. Мероприятие состоится 9 декабря в 12:00 по индийскому времени, и компания подтвердила выпуск трех моделей: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+.

 Xiaomi представила серию Note 14 в Китае еще несколько месяцев назад. Ожидается, что глобальные варианты будут копировать своих китайских аналогов. Однако компания внесет несколько региональных корректировок, чтобы соответствовать мировым рынкам.

 Кроме того, Анудж Шарма, директор по маркетингу Xiaomi, недавно рассказал в социальных сетях об эволюции серии. По его словам, новая серия Note больше ориентирована на предоставление изысканного, премиального и длительного опыта использования смартфонов.

 Базовая модель Redmi Note 14 будет оснащена плоским дисплеем. Это отличает его от изогнутых дисплеев, которые можно увидеть на его Pro-вариантах. Задний модуль камер будет включать 50-мегапиксельный основной объектив с датчиком Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения, а также 2-мегапиксельный датчик глубины.

 Приятной деталью для любителей музыки будет наличие в Redmi Note 14 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Утечки предполагают, что телефон будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

 Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Dimensity 7025 Ultra в сочетании с аккумулятором емкостью 5110 мАч.

 Модель Redmi Note 14 Pro получит более премиальный дизайн и повышенную прочность. Он оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем, защищенным новейшим стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Он также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Ожидается, что система камеры будет копировать базовую модель с основным датчиком 50 МП, а также получит дополнительный объектив, хотя подробности пока остаются нераскрытыми.

 В китайской версии Note 14 Pro оснащался большим 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, сохраняя при этом частоту обновления 120 Гц.

 Основой смартфона являлся чипсет Dimensity 7300 Ultra. Что касается камер, то телефон отличался обновленной системой камер, включая также сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Емкость же аккумулятора была также увеличена до 5500 мАч по сравнении с предшественником

 Флагманом линейки должен стать Redmi Note 14 Pro+, который, вероятно, сохранит изогнутый AMOLED-дисплей, используемый в версии Note 14 Pro.

 Xiaomi также анонсировала более 20 уникальных функций на базе искусственного интеллекта для телефона. Хотя здесь явно не упоминаются конкретные возможности, это могут быть некоторые полезные фишки с камерой, такие как удаление объектов.

 Предполагается, что Redmi Note 14 Pro+ для мирового рынка будет работать на мощном процессоре среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3.

 Система камеры на задней панели включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив. В довершение всего, Redmi Note 14 Pro+, как ожидается, будет включать в себя самую большую батарею, когда-либо применявшуюся в серии Redmi Note емкостью 6200 мАч.

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Источник: gizmochina.com
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