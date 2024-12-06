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Google Pixel 9a будет похож на iPhone 8 Plus
В сеть попали реальные фотографии грядущего смартфона Google Pixel 9a, который сильно отличается от своих старших собратьев

 Google выпустила серию смартфонов Pixel 9 ещё в августе этого года, но также ожидается появление доступного по цене устройства начального уровня. Утечка рендеров смартфона от сентября уже продемонстрировала возможный дизайн телефона, а теперь появились реальные фотографии устройства.

 Как показывают указанные выше реальные изображения, похоже, утечка рендеров была точной. На фото показана задняя камера, которая сильно отличается от того, что можно было видеть на последних нескольких устройствах серии Pixel A. В частности, на задней панели просочившегося фото Pixel 9a нет выделяющегося горизонтального модуля камеры. Вместо этого у телефона блок камеры выглядит практически аналогично задней камере iPhone 8 Plus.

 Овальный модуль на задней панели вмещает два датчика, и, согласно предыдущим утечкам, ожидается, что основная камера получит разрешение 48 МА, в основе которого лежит датчик Sony IMX787, такой же, как в Pixel 9 Pro Fold. Что касается дополнительной камеры на задней панели, то, как сообщается, это сверхширокоугольный объектив разрешением 13 МП.

 На реальных фотографиях также показана передняя часть телефона, и по сравнению с Pixel 8a последнего поколения изменений не так много, как хотелось бы. Его рамки кажутся относительно толстыми по сравнению со смартфонами среднего класса от других производителей, а фронтальная камера на просочившейся фотографии находится на том же месте, что и у предшественника.

 На одном из показанных изображений можно видеть IMEI устройства, и поиск его в базе данных IMEI показал, что он принадлежит телефону Google с номером модели GTF7P. Похоже, что Pixel 9a на фотографиях является прототипом.

 Помимо этого, недавние утечки предполагают, что Pixel 9a будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Actua, немного большим, чем у предшественника. Также ожидается, что новинка получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 256 ГБ. Как и другие телефоны в линейке Pixel 9, бюджетный Pixel будет работать на базе собственного чипсета Tensor G4.

#смартфоны #google #pixel 9 #google pixel 9 #смартфоны google #google pixel 9a #pixel 9a
Источник: notebookcheck.net
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