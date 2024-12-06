Также китайская компания анонсировала версии Arc B580 и Arc A770 малого форм-фактора для предприятий

Недавно стало известно, что один из основных партнеров Intel по производству видеокарт, китайская компания GUNNIR, еще не закончил работу над своими графическими ускорителями Intel Arc B580 и планирует выпустить ещё несколько моделей.

У компании было специальное мероприятие в Китае, на котором несколько руководителей GUNNIR провели презентации графических процессоров Intel Arc Battlemage. На нем также присутствовали руководители Intel из Китая, благодаря чему можно увидеть некоторые новые модели.

На мероприятии GUNNIR представила свои игровые графические ускорители Intel Arc B580 Photon, Arc B580 Index и Arc B580 TRI, официальный запуск которых запланирован на 13 декабря вместе с другими партнерами Intel.

Возможно, что Intel Arc B580 Photon является графическим ускорителем, о котором сообщалось перед запуском, и представляет собой конструкцию с тремя вентиляторами, доступную как в черном, так и в белом варианте. Это будет флагманская версия с чипом G21, стоимость которой составит 2249 и 2269 юаней за черную и белую версию соответственно. Это соответствует 310 долларам США за черный вариант и чуть более дорогой белый графический ускоритель Photon.

Модель Arc B580 Tri стоит 2149 юаней или 295 долларов США, а версия Arc B580 Index оценивается в 2049 юаней или 282 доллара США. Графические карты GUNNIR Arc B580 будут оснащены 1 портом HDMI 2.1 и 3 портами DisplayPort 2.1. Photon edition 12G — это разогнанная версия, которая имеет тактовую частоту до 2850 МГц и может потреблять до 220 Вт, что на 30 Вт выше, чем у эталонной версии. Версия TRI будет иметь TBP мощностью 200 Вт и частоту 2740 МГц, а версия Index будет самой медленной с мощностью 190 Вт и одним 8-контактным разъемом питания.

Также были представлены еще две карты, в том числе GUNNIR Intel Arc B580 HLP 12 ГБ и версия Arc A770 HLP. Хотя системы охлаждения, используемые на обеих картах, были разными, обе имеют одинаковую высоту, которая вдвое меньше обычных карт. Однако ни одна из этих карт не будет доступна для покупки обычным пользователям, а нацелены они на энергоэффективные системы для промышленного применения.

Видеокарта Arc A770 HLP будет иметь уменьшенное до 165 Вт значение TBP по сравнению с 225 Вт в эталонной версии и иметь размеры 202 x 80 x 39 мм. Карта будет оснащена одним 8-контактным разъемом питания, но сохранит все остальные характеристики, включая 32 ядра Xe и 16 ГБ памяти GDDR6.

По данным GUNNIR, флагманские модели Photon будут продаваться по цене 2269 юаней за белый вариант и 2249 юаней за черный вариант, модель TRI будет стоить 2149 юаней, а Arc B580 Index будет стоить 2049 юаней. О ценах на видеокарты Arc B570 пока ничего не сообщается, но она должна появиться на прилавках магазинов в январе.