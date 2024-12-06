Смартфон уже появился в базе данных 3C и Camera FV 5, раскрывая некоторую информацию о камере

Ожидается, что смартфон Realme 14 Pro скоро будет запущен в Индии, и его выпуск вызывает большие ожидания у пользователей. Появление смартфона на сертификации 3C и в базе данных Camera FV 5 указывают на то, что запуск должен состояться уже совсем скоро.

Предстоящее устройство Realme под номером модели RMX5055, недавно было указано на китайском сайте сертификации 3C. Этот номер, предположительно относится к китайскому варианту, в то время как глобальная версия, скорее всего, будет иметь номер модели RMX5056. Хотя сертификация 3C не раскрывает много подробностей, она является ещё одним доказательством того, что Realme готовится к скорому запуску.

Кроме того, база данных Camera FV 5 поделилась некоторыми интересными подробностями о камерах телефона. Realme 14 Pro, скорее всего, будет оснащен основной камерой с разрешением 50 МП, на что намекает база данных с основным датчиком с диафрагмой f/1.8, электронной стабилизацией изображения (EIS) и фокусным расстоянием 26,6 мм. Также ожидается, что устройство будет оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ранее появившаяся в сети информация о Realme 14 Pro предполагает, что устройство будет поставляться в трех конфигурациях памяти: 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ, а также 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти. Смартфон также будет выпущен в двух цветовых вариантах — Pearl White и Suede Grey. Указанные характеристики делают Realme 14 Pro универсальным устройством для пользователей, которые ищут баланс между производительностью, объемом памяти и дизайном. Пока нет ясности в том, какой будет использоваться процессор в новом смартфоне. Напомню, что Realme 13 Pro и 13 Pro+ используют 4-нм чипсет Snapdragon 7s Gen 2. Вполне очевидно, что новое поколение получит более производительный чипсет, возможно, Snapdragon 7 Gen 3 или более мощный чип среднего уровня.

Согласно сообщению 91mobiles, ожидается, что в линейке также будет ещё один вариант под названием Realme 14 Pro Lite. Предполагается, что он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Сообщается, что Realme 14 Pro Lite будет доступен в трех цветах: Emerald Green, Monet Purple и Monet Gold.