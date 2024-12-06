Данная функция позволяет не беспокоиться о состоянии аккумулятора при использования смартфона, подключенного к зарядному устройству.

Ожидается, что смартфоны серии OnePlus Ace 5 скоро появятся в Китае и неудивительно, что OnePlus начала рекламировать функции новых телефонов перед их анонсом. Хотя OnePlus Ace 5 позиционируется в качестве более дешевой альтернативы флагманского OnePlus 13, похоже, что у него будут некоторые функции, ставящие его выше более мощного и дорогого собрата, который не сможет получить одну из этих функций даже с помощью обновления программного обеспечения.

По словам сотрудника компании OnePlus, опубликовавшего сообщение на Weibo, одной из новых функций OnePlus Ace 5 является поддержка обходной зарядки, которая позволяет телефону получать питание непосредственно от зарядного устройства, а не от аккумулятора, когда смартфон подключен к электрической сети. Владельцы OnePlus 13, вероятно, также хотели бы получить эту функцию, но, по словам сотрудника OnePlus, это будет невозможно, поскольку она имеет в основе аппаратную поддержку, а не программную, которую можно было бы добавить с помощью обновления OTA.

Поддержка обходной зарядки OnePlus Ace 5 имеет смысл, учитывая, что его игровая производительность является одним из преимуществ устройства. Во время игровых баталий владельцы смогут подключать свой телефон и получать питание непосредственно от зарядного устройства, не беспокоясь о нагреве батареи или её преждевременной деградации.

OnePlus смогла продемонстрировать улучшенную производительность, проведя игровой сравнительный тест, в котором OnePlus Ace 5 сравнивался со смартфоном на базе процессора Snapdragon 8 Elite и другим устройством на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Согласно результатам, OnePlus Ace 5 способен поддерживать производительность в 120 кадров в секунду, потребляя сопоставимую мощность с телефоном на базе Snapdragon 8 Elite и при более низкой температуре, чем другое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3.