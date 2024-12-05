Грядущий Xiaomi 15 Ultra получил сертификацию 3C, что говорит о скором запуске телефона в Китае

В настоящее время смартфоны серии Xiaomi 15 включают две модели: обычный Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Как и в предыдущей серии Xiaomi 14, ожидается, что новая серия Xiaomi 15 также будет иметь флагманскую модель Xiaomi 15 Ultra. Компания пока официально не раскрыла подробности о характеристиках смартфона. Однако запуск телефона, похоже, не за горами, поскольку он получил очередной сертификат, на этот раз 3C в Китае.

На сайте сертификации 3C представлены два варианта смартфона Xiaomi 15 Ultra, которые имеют номера моделей 25010PN30C и 25019PNF3C. Оба варианта, судя по описанию, поддерживают спутниковую связь, которая скорее всего заключается в возможности передачи текстовых сообщений без необходимости подключения к сотовой сети. Помимо этой информации, сертификация также раскрывает зарядное устройство для Xiaomi 15 Ultra, которое поддерживает зарядку мощностью до 90 Вт.

Нынешний флагман Xiaomi 14 Ultra получил сертификацию 3C в феврале и был выпущен в том же месяце. Таким образом, вполне вероятно, что Xiaomi выпустит модель 15 Ultra в начале января в Китае. Ожидается, что глобальная версия смартфона будет представлена на мероприятии MWC 2025.

Предыдущие сообщения предполагали, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащен 2K-дисплеем с изогнутым с четырех сторон дисплеем. Ожидается, что новый флагман компании будет иметь улучшенную камеру с перископическим телеобъективом разрешением 200 МП. Как и другие представители серии топовая модель будет работать на флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Elite. Что касается емкости аккумулятора, то ожидается сохранение его емкости на уровне Xiaomi 14 Ultra.