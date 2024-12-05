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Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
В настоящее время происходит её тестирование и оптимизация, а также началась разработка следующей архитектуры

 Том Петерсен, сотрудник Intel, стоящий за Arc Graphics, присоединился к подкасту The Full Nerd, чтобы обсудить анонс новой графической архитектуры Arc Battlemage. Видео длинное, но очень информативное для тех, кто хочет узнать о достижениях Intel и текущих проектах.

 Многие сейчас серьезно интересуются планами Intel. Петерсен, однако, воздержался от раскрытия конкретных подробностей, но не исключил возможности выпуска еще более быстрой видеокарты на базе Xe2 в будущем. В настоящее время Intel сосредоточена на предстоящем 13 декабря запуске своей серии потребительских видеокарт Arc B.

 В более широком плане Петерсен ясно дал понять, что Intel не откажется от дальнейшего развития своего графического подразделения. Фактически, компания уже работает над архитектурой Xe3 и ее преемником. Он упомянул, что проектирование Xe3 уже завершено и её в настоящее время занимается команда по программному обеспечению, в то время как отдел аппаратного обеспечения сосредоточен на следующем поколении.

 «Я хотел бы прокомментировать, что наша архитектура называется Xe3, которая идет после Xe2, она практически готова. И поэтому командам по программному обеспечению предстоит много работы над Xe3. Командам по аппаратному обеспечению нужно заняться следующим делом. Это наш ритм, который нам нужно продолжать», — сказал Том Петерсен Intel во время подкаста The Full Nerd

 Конечно, это упрощение, так как многие инженеры все еще будут участвовать в обновлении программного обеспечения и устранении неизбежных аппаратных ошибок, которые устраняются по мере прохождения внутреннего тестирования, до того, когда графические процессоры Xe3 поступят в массовое производство. Однако главный вывод заключается в том, что Intel не замедляется в графическом плане, а, похоже, что даже ускоряется в своем стремлении занять определенную долю рынка потребительской графики.

 Петерсен упомянул, что запуски графических процессоров имеют более чем годовой интервал, поэтому если Xe2 будет запущена в этом месяце, то выход следующей архитектуры Xe3 состоится лишь в 2026 году.

 Стоит отметить, еще до выпуска первого поколения дискретной графики Xe, компания Intel подтвердила, что преемник Xe2 - архитектура Xe3 под кодовым названием «Celestial», будет бороться за сегмент высокопроизводительных видеокарт, чего, вероятно, не стоит ожидать от грядущих представителей линейки Battlemage.

#intel #видеокарты #intel arc #видеокарты intel #видеокарты intel arc #intel arc battlemage #xe2 #xe3
Источник: videocardz.com
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