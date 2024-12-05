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Видеокарты Nvidia на архитектуре Rubin выйдут на шесть месяцев раньше запланированного срока
Графические процессоры должны выпускаться на 3-нм техпроцессе TSMC и использовать новейшую память HBM4

 Похоже, что компанию NVIDIA уже ничто не может остановить в её стремлении полного доминирования на рынках пользовательских видеокарт и графических процессоров для работы с ИИ. Несмотря на то, что архитектура Blackwell увидит свет в новых потребительских видеокартах только в начале следующего года, в отрасли уже вовсю поговаривают о следующем поколении графических процессоров под названием Rubin AI, что чётко дает понять о практически невозможности остановить разогнавшийся локомотив NVIDIA и отсутствии у компании реальных конкурентов. В сообщении Taiwan Economic Daily говорится, что Nvidia планирует выпустить архитектуру Rubin раньше срока, сокращая сроки между релизами архитектур.

 Следующая линейка Rubin, изначально была запланирована к выходу на 2026 год, но теперь перенесена на середину 2025 года. Это дает NVIDIA возможность продвигаться вперед быстрее, чем это могут себе позволить конкуренты, позволяя в конечном итоге "зеленой" компании сохранять свое доминирующее положение. Стоит напомнить, что до настоящего времени NVIDIA придерживалась ежегодного графика выпуска архитектур, однако, похоже, что Rubin совершит в этом отношении небольшую революцию.

 В сообщении не упоминается конкретная причина нового подхода NVIDIA к выпуску Rubin. Возможно, что компания имеет какой-то скрытый бизнес-план. Однако, если мы внимательно посмотреть на цепочку поставок, то Rubin, как ожидается, будет использовать в производстве 3-нм технологический процесс TSMC, а также новейший тип памяти HBM4. Оба этих компонента сейчас либо уже находятся на стадии массового производства, либо в самое ближайшее время выйдут на эту стадию. Учитывая, что у NVIDIA есть все возможности для более быстрого выхода Rubin, то компания может считать неправильным искусственное сдерживание её выхода в 2026 году.

 Стоит отметить, что ранее сообщалось о дебюте линейки NVIDIA «Blackwell Ultra» из серии B300 примерно в середине 2025 года. Таким образом, к этому времени можно ожидать, что Blackwell Ultra и Rubin выйдут примерно в одно и то же время, но теперь, судя по всему, либо компания разделит данные архитектуры в зависимости от целевого рынка, либо архитектура Rubin просто заменит серию B300. Как всегда относиться к предположениям следует с осторожностью, и остаётся надеяться, что на мероприятии CES 2025 появится дополнительная по данной теме.

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Источник: wccftech.com
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