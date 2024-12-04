Indiana Jones and the Great Circle станет первой игрой, требующей аппаратной поддержки трассировки лучей

Всего за два дня до официального запуска игры от MachineGames опубликовала официальные системные требования для ПК для Indiana Jones and the Great Circle. Стоит правда отметить, что полноценный запуск запланирован на 9 декабря, но владельцы Premium Edition смогут начать играть уже с 6 декабря.

Игра работает на движке id Tech, что обычно означает высокую частоту кадров на большинстве режимах. Однако очевидно, что в новой игре будет несколько иной подход, вероятно, из-за ее кинематографической направленности и фокусировке на приключенческой тематики, а не на перестрелках. Итогом является то, что системные требования в целом довольно высокие, и они требуют аппаратной поддержки трассировки лучей. Необходимо отметить, что впервые какая-либо игра класса ААА класса потребовала, чтобы графический ускоритель обязательно включал эту функцию.

Ранее уже было известно, что игра будет включать полноценную трассировку пути, как в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED и Alan Wake 2 от Remedy. Однако ее требования к ультра настройкам данного параметра еще более высокие, чем у перечисленных игр. Игрокам понадобится довольно мощный процессор и графический ускоритель, а также рекомендация использовать функцию генерации кадров и масштабирования изображения, установленными в режим производительности.

С трейлером игры, посвященным запуску игры, можно ознакомиться выше. Indiana Jones and the Great Circle будет доступна для игроков на ПК и консолей Xbox Series S/X и будет включена в Game Pass с первого дня для всех подписчиков. Версия для консоли PlayStation 5 запланирована к запуску весной 2025 года.