Смартфон должен выйти на мировой рынок в качестве перименованной модели OnePlus Ace 5

Смартфон OnePlus 13R находится на пути к своему официальному дебюту, а его глобальный запуск, возможно, состоится в январе 2025 года. Как и в случае с предыдущими моделями, ожидается, что OnePlus 13R станет глобальной версией модели OnePlus Ace 5, которая предназначена для рынка в Китае и выйдет уже в текущем месяце. Последняя утечка от OnLeaks раскрыла полные характеристики OnePlus 13R, дав возможность подробно рассмотреть, чего ожидать от этого смартфона.

Итак, OnePlus 13R будет иметь 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1264×2780 пикселей, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 450 PPI. Этот дисплей похож на используемый в OnePlus 12R, но, как ожидается, будет отличаться некоторыми улучшениями, такими, например, как повышенная пиковая яркость. Предшественник достигал яркости 1600 кд/м2 под прямыми солнечными лучами и мог показывать значение 4500 кд/м2 при воспроизведении HDR-видео.

Работать новый OnePlus 13R будет на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 3 прошлого поколения, который может предложить более высокую производительность и эффективность, чем Snapdragon 8 Gen 2 в прошлогоднем OnePlus 12R. Телефон будет поставляться в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, хотя, вероятно, будут и другие конфигурации аналогично тому, как было с предшественником.

Система камер OnePlus 13R будет включать тройной задний модуль с основным 50-мегапиксельным датчиком (f/1.8), 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (f/2.2) и еще одним 50-мегапиксельным датчиком (f/2.0), вероятно, для портретных снимков. Фронтальная камера будет представлена 16-мегапиксельным объективом с диафрагмой f/2.4.

Что касается автономной работы, то OnePlus 13R будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч, но, как сообщается, скорость зарядки будет снижена до 80 Вт, что ниже 100-ваттной зарядки, установленной в OnePlus 12R.

OnePlus 13R будет работать на оболочке OxygenOS 15.0 на базе Android 15, предлагая плавный пользовательский интерфейс и новейшие функции. Устройство будет поддерживать беспроводной интерфейс Wi-Fi с диапазонами 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC и иметь оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.