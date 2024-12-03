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Honor представила смартфон Honor 300 Ultra c Snapdragon 8 Gen 3 и 6,78-дюймовым OLED-дисплеем
Компания Honor представила смартфоны серии Honor 300 во главе с флагманской моделью Honor 300 Ultra стоимостью от 610 долларов

 Honor сегодня представила смартфоны серии Honor 300, флагманом которой является модель Honor 300 Ultra, предлагающая роскошный дизайн, мощные камеры и высочайшую производительность.

 Honor 300 Ultra отличается от стандартной и Pro-моделей своим изысканным дизайном. Он имеет 7-слойную кожаную заднюю панель с тиснением, что придает ему премиальный вид.

 Телефон имеет толщину 8,2 мм и массу 198 г для кожаной версии и 199 г для стеклянной версии и доступен в цветах Ink Rock Black и Camellia White.

 Как и модель Pro, Honor 300 Ultra имеет тройной модуль камер на задней панели. Основная камера представляет собой 50-мегапиксельный объектив с датчиком Sony IMX906, дополненный 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с оптической стабилизацией изображения.

 Honor утверждает, что её флагман получил «самую сильную телефотокамеру для портретов». Она предлагает 3,8-кратный оптический зум и впечатляющий 100-кратный цифровой зум, а также фирменную функцию серии - «элегантный портретный режим уровня зеркальной камеры» и систему управления освещением на основе искусственного интеллекта, что гарантирует потрясающие портретные снимки при любом освещении.

 Как и младшие представители серии, флагман работает на MagicOS 9.0 и оснащен функциями искусственного интеллекта, такими как фокусировка, размытие фона и расширение изображения. Смартфон также поддерживает снимки высокой четкости Live Photos, которые позволяют пользователям запечатлеть яркие моменты в движении. Фронтальная камера соответствует другим моделям и включает 50-мегапиксельный сенсор.

 На передней панели находится 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2700×1224 пикселей, аналогичный модели Pro, с частотой обновления 120 Гц. Он также включает ШИМ-регулировку яркости частотой 3840 Гц, пиковую яркость 4000 кд/м2 и поддержку 1,07 миллиарда цветов.

 Кроме того, телефон оснащен рядом функций по защите глаз, включая защиту от естественного света и помощь при засыпании на основе искусственного интеллекта.

 Телефон работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. В то время как стандартный Snapdragon 8 Gen 3 оснащен одним высокопроизводительным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3,3 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 3,2 ГГц, двумя ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 3,0 ГГц и двумя ядрами Cortex-A520 с тактовой частотой 2,3 ГГц, чипсет в Honor 300 Ultra имеет немного другую конфигурацию, включающую одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,0 ГГц, пять ядер Cortex-A720 с тактовой частотой 2,95 ГГц и два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

 Тем не менее, несмотря на пониженные характеристики процессора, компания оснастила смартфон системой теплоотвода VC из нержавеющей стали для эффективного отвода тепла.

 Питание телефона осуществляется от аккумуляторной батареи емкостью 5300 мАч, что и у других моделей, с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Honor утверждает, что телефон может заряжаться от 0 до 59% всего за 15 минут и полностью заряжаться за 35 минут. Кроме того, телефон поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

 Также Honor 300 Ultra оснащен двумя стереодинамиками, линейным вибромотором, защитой от пыли и воды по стандарту IP55, NFC, поддержкой беспроводного интерфейса Wi-Fi 7, инфракрасным портом и возможностью передачи сообщений через спутник.

 Стоимость Honor 300 Ultra начинается с 4199 юаней (610 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется в 4699 юаней (680 долларов).

#смартфоны #honor #смартфоны honor #honor 300 #honor 300 ultra
Источник: gizmochina.com
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Honor представила смартфоны серии Honor 300 с чипсетами Snapdragon и AMOLED-дисплеями
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