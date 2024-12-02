Сегодня компания Honor официально анонсировала смартфоны Honor 300, включающую три модели

Как и было запланировано, Honor представила сегодня свои новые смартфоны серии 300. Всего в серию входят три телефона: стандартный Honor 300, Honor 300 Pro и Honor 300 Ultra.

Стандартный Honor 300 отличается плоским экраном и корпусом, в то время как модель Pro может похвастаться изогнутым дисплеем и задней частью. Оба телефона доступны в различных цветах.

Стандартная модель представлена в цветах Ink Rock Black, Jade Dragon Snow, Chaka Green, Cangshan Grey и Luyan Purple, а версия Pro представлена в цветах Ink Rock Black, Starlight Sand и Chaka Green.

Honor в новой серии решила уделить больше внимания камерам. Оба телефона оснащены 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеовызовов. На задней панели Honor 300 расположен модуль с двумя камерами, включающими основной объектив разрешением 50 мегапикселей с датчиком Sony IMX906 и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив.

Модель Honor 300 Pro получила уже задний модуль с тремя камерами, который включает тот же впечатляющий 50-мегапиксельный основной датчик, дополненный 12-мегапиксельным сверхширокоугольным макрообъективом и 50-мегапиксельным телеобъективом для съемки удаленных объектом.

Honor утверждает, что оба телефона могут снимать портреты на уровне зеркальной камеры и оснащены движком управления освещением на основе ИИ, который обеспечивает превосходные фотографии при любом освещении.

Пользовательская оболочка MagicOS 9.0 включает различные функции искусственного интеллекта, а также поддерживает динамические фотографии высокой четкости (Live Photo).

Обе модели оснащены отличными OLED-дисплеями. Стандартный Honor 300 оснащен 6,7-дюймовым плоским экраном разрешением 2664×1200 пикселей с частотой обновления 120 Гц, в то время как версия Pro может похвастаться уже 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем разрешением 2700×1224 пикселей. Оба предлагают впечатляющие функции, такие как 3840 Гц ШИМ-затемнение, пиковая яркость 4000 кд/м2, 1,07 миллиарда цветов и различные технологии защиты глаз.

Honor 300 работает на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3, в то время как модель Pro использует более мощный флагманский чипсет прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. За автономность смартфонов отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. а модель Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, старшая модель поддерживает беспроводной интерфейс WiFi 7.

Стоимость смартфонов Honor 300 начинается с 2299 юаней (около 330 долларов США) за Honor 300 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Базовая модель Honor 300 Pro начинается с 3399 юаней (около 490 долларов США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Honor 300:

8/256 ГБ: 2299 юаней (320 долларов США);

12/256 ГБ: 2499 юаней (350 долларов США);

12/512 ГБ: 2799 юаней (384 доллара США);

16/512 ГБ: 2999 юаней (412 долларов США).

Honor 300 Pro:

12/256 ГБ: 3399 юаней (470 долларов США);

12/512 ГБ: 3699 юаней (510 долларов США);

16/512 ГБ: 3999 юаней (550 долларов США).

Предварительные заказы на смартфоны уже принимаются в Китае, а информация о доступности в других странах пока не разглашается.