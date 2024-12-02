Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Honor представила смартфоны серии Honor 300 с чипсетами Snapdragon и AMOLED-дисплеями
Сегодня компания Honor официально анонсировала смартфоны Honor 300, включающую три модели

 Как и было запланировано, Honor представила сегодня свои новые смартфоны серии 300. Всего в серию входят три телефона: стандартный Honor 300, Honor 300 Pro и Honor 300 Ultra.

 Стандартный Honor 300 отличается плоским экраном и корпусом, в то время как модель Pro может похвастаться изогнутым дисплеем и задней частью. Оба телефона доступны в различных цветах.

 Стандартная модель представлена в цветах Ink Rock Black, Jade Dragon Snow, Chaka Green, Cangshan Grey и Luyan Purple, а версия Pro представлена в цветах Ink Rock Black, Starlight Sand и Chaka Green.

 Honor в новой серии решила уделить больше внимания камерам. Оба телефона оснащены 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеовызовов. На задней панели Honor 300 расположен модуль с двумя камерами, включающими основной объектив разрешением 50 мегапикселей с датчиком Sony IMX906 и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив.

 Модель Honor 300 Pro получила уже задний модуль с тремя камерами, который включает тот же впечатляющий 50-мегапиксельный основной датчик, дополненный 12-мегапиксельным сверхширокоугольным макрообъективом и 50-мегапиксельным телеобъективом для съемки удаленных объектом.

 Honor утверждает, что оба телефона могут снимать портреты на уровне зеркальной камеры и оснащены движком управления освещением на основе ИИ, который обеспечивает превосходные фотографии при любом освещении.

 Пользовательская оболочка MagicOS 9.0 включает различные функции искусственного интеллекта, а также поддерживает динамические фотографии высокой четкости (Live Photo).

 Обе модели оснащены отличными OLED-дисплеями. Стандартный Honor 300 оснащен 6,7-дюймовым плоским экраном разрешением 2664×1200 пикселей с частотой обновления 120 Гц, в то время как версия Pro может похвастаться уже 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем разрешением 2700×1224 пикселей. Оба предлагают впечатляющие функции, такие как 3840 Гц ШИМ-затемнение, пиковая яркость 4000 кд/м2, 1,07 миллиарда цветов и различные технологии защиты глаз.

 Honor 300 работает на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3, в то время как модель Pro использует более мощный флагманский чипсет прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. За автономность смартфонов отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. а модель Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, старшая модель поддерживает беспроводной интерфейс WiFi 7.

 Стоимость смартфонов Honor 300 начинается с 2299 юаней (около 330 долларов США) за Honor 300 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Базовая модель Honor 300 Pro начинается с 3399 юаней (около 490 долларов США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

 Honor 300:

8/256 ГБ: 2299 юаней (320 долларов США);

12/256 ГБ: 2499 юаней (350 долларов США);

12/512 ГБ: 2799 юаней (384 доллара США);

16/512 ГБ: 2999 юаней (412 долларов США).

 Honor 300 Pro:

12/256 ГБ: 3399 юаней (470 долларов США);

12/512 ГБ: 3699 юаней (510 долларов США);

16/512 ГБ: 3999 юаней (550 долларов США).

 Предварительные заказы на смартфоны уже принимаются в Китае, а информация о доступности в других странах пока не разглашается.

#смартфоны #honor #смартфоны honor #honor 300 #honor 300 pro #honor 300 ultra
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
4
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
1
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
5
В России в течение 5 лет планируют создать самый мощный в мире 100-петаваттный лазер
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
67
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
59
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
16
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
7
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

no_fate
22:48
А кому нужны сейчас Apple ? Их время прошло.
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
ДУ50
22:44
Чем то он похож на Вилли Таннера из Альфа.
Генеральный директор Intel уходит в отставку
Клименко Семён
22:41
Прошлогодние новости 🤦
Реалистичные видеоролики с ИИ появились в сети интернет
Мефодий
22:29
Будут ВСУк на органы разделывать, не отходя от кассы.
Бельгия поставит десятки вездеходов скорой помощи BV-206 в Украину к концу года
Alex TOPMAN
22:26
Дайте две!
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Мефодий
22:24
Великолепно.
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Gensek_Vova
22:19
Жаль Чубайс не успел выпустить "шедевр" )
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:18
Постоянно читаю тут, что украина ФСË... Люди, а вы там лично были? Могу честно сказать, что в интернете всë врут про Украину! Прекрасные люди, восхитительная еда! Абсолютно европейский уровень! Чувст...
Зеленский признал, что у Украины нет сил для «возвращения» территорий
Петр Петров
22:10
Блестяще!!)
В Южной Африке разработали новый метод создания квантовых компьютеров
Gensek_Vova
22:08
Ага, а ксилофон (Xylophone) надо произносить Зилофон )) и ксерокс - зерокз ))
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем