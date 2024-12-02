Новый чипсет должен будет производиться по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P от TSMC

Смартфоны с новым флагманским чипсетом Qualcomm 8 Elite только начинают поступать на международный рынок, однако, это не повод стоять на месте, и известные инсайдеры уже обсуждают преемника в виде потенциального Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Такие смартфоны, как Realme GT 7 Pro, iQOO 13 и Asus ROG Phone 9, как ожидается, уверенно приближаются к максимально возможным для них результатам бенчмарков, например, таких как 3 000 000 или более в тестах производительности AnTuTu. Однако теперь, по данным инсайдера Digital Chat Station, их преемники, как ожидается, покажут ещё на 20% более высокие результаты, если не больше.

Предполагается, что следующий флагман Qualcomm сделает это, хотя он по-прежнему будет основан на 3-нм техпроцессе компании TSMC, хотя теперь Digital Chat Station заявляет об использовании обновленных производственных норм - N3P этого же поставщика чипов, а не N3E, используемый в Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, в сети появилась информация, что Qualcomm привлечет к производству своего следующего флагманского чипсета Snapdragon 8 компанию Samsung и её техпроцесс SF2, однако, учитывая проблемы с выходом годных чипов у южнокорейского гиганта, этого может не случиться, по крайней мере на текущий момент.