Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет на 20% производительнее Snapdragon 8 Elite
Новый чипсет должен будет производиться по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P от TSMC

 Смартфоны с новым флагманским чипсетом Qualcomm 8 Elite только начинают поступать на международный рынок, однако, это не повод стоять на месте, и известные инсайдеры уже обсуждают преемника в виде потенциального Snapdragon 8 Elite Gen 2.

 Такие смартфоны, как Realme GT 7 Pro, iQOO 13 и Asus ROG Phone 9, как ожидается, уверенно приближаются к максимально возможным для них результатам бенчмарков, например, таких как 3 000 000 или более в тестах производительности AnTuTu. Однако теперь, по данным инсайдера Digital Chat Station, их преемники, как ожидается, покажут ещё на 20% более высокие результаты, если не больше.

 Предполагается, что следующий флагман Qualcomm сделает это, хотя он по-прежнему будет основан на 3-нм техпроцессе компании TSMC, хотя теперь Digital Chat Station заявляет об использовании обновленных производственных норм - N3P этого же поставщика чипов, а не N3E, используемый в Snapdragon 8 Elite.

 Кроме того, в сети появилась информация, что Qualcomm привлечет к производству своего следующего флагманского чипсета Snapdragon 8 компанию Samsung и её техпроцесс SF2, однако, учитывая проблемы с выходом годных чипов у южнокорейского гиганта, этого может не случиться, по крайней мере на текущий момент.

#tsmc #qualcomm #snapdragon 8 elite #мобильные процессоры #snapdragon 8 elite gen 2
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
TSMC планирует производство 2-нм чипов в Аризоне к 2028 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
1
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
8
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
6
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
2
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Электромобиль Renault Scenic E-Tech представлен в России
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
CNN озвучили мирный план спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога
4

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
31
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
2
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
25
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

Gamandril
04:24
А, ну может быть. Да только мне фанатские возгласы кажутся какой-то проблемой у людей, ведь у меня интеловская встройка с амд карточкой прекрасно дружат в линуксе и никакого геморроя с отдельной совме...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Сергей Яковлев
03:59
Хочу планшет, который как шторка будет раскрываться , камеры передней хватит.
Представлен складной Huawei Mate X6 с большими экранами, качественной камерой и тонким корпусом
Александр Терешко
03:50
По дорогам не научились ездить ещё по правилам. Какое небо. Не хотелось бы оказаться внизу в случае аварии этого чуда и уворачиваться от обломков.
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
Дмитрий Соловьев
03:34
Статья для манипуляции общественным мнением, 2 случая с суперджетом это типа проблемы всего авиапарка РФ, я уже молчу что написавший статью либо идиот, либо проплаченый идиот, самолет не ударялся двиг...
Число авиационных происшествий в России в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом
Alex Z
03:27
мы тебе клоуну конечно на слово верим скачи дальше
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
Garthar
03:26
Они уже пытались в 2022 так то. Но казахи не хохлы, сразу подтянули войска. Да и в принципе Казахстан милицейское государство. Ментов там очень дохрена и профессия внезапно пользуется спросом среди ме...
Казахстан отказался соблюдать санкции против России в ущерб своим производствам
Alex Z
03:26
за щеку они каждый день получают это норма для некроинских скакаутов
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
Doc Mebius
03:25
Нет там двух линейных вибромоторов. Он там всегда был один в линейке Нубия Z. И тут тоже он один и точно такой же как в з50 ультра и з60 ультра.
Состоялся глобальный запуск смартфона ZTE Nubia Z70 Ultra с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite
Garthar
03:23
Это "целевые" танки, узкоспециализированные. Они так то у всех были, но массово не выпускались и на вундервафли ну никак не тянули. Тот же ИС-2 хотели сделать вундервафлей с противотанковой пушкой, но...
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Garthar
03:11
Информации о закупках пока небыло вроде. Там как сделали 12 опытных штук, так их и гоняют.
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем