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REDMI сообщила о рекордных продажах смартфонов серии Redmi K80 за первые сутки
Компания сообщает о 660 тысячах проданных устройствах за первые сутки продаж после их выхода

 REDMI выпустила свои ориентированные на высокую производительность смартфоны K80 и K80 Pro 27 ноября с процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно. Теперь компания Xiaomi официально объявила, что REDMI K80 и K80 Pro обновили рекорд первых продаж серии K, превысив 660 000 устройств за один день.

 Новая серия оснащена 2K-экраном размером 6,67 дюйма с интегрированным в него ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в обеих моделях, который является обновлением оптического датчика отпечатков пальцев предыдущей линейки.

 За автономность обеих моделей телефонов теперь отвечают значительно более крупные аккумуляторные батареи объемом 6000 мАч на обычном K80 и 6550 мАч на версии K80 Pro. У смартфонов серии K70 этот параметр составлял 5000 мАч. Интересно, что модель K80 Pro этого года, несмотря на массивный аккумулятор, поддерживает проводную зарядку мощностью только 90 Вт, что ниже, чем у предшественника, мощность зарядки которого составляла 120 Вт.

 Что касается системы камер, то K80 Pro теперь может похвастаться 50-мегапиксельным телеобъективом с 2,5-кратным увеличением вместо 2-кратного у предшественника. Сверхширокоугольная камера также получила новый датчик разрешением 32 МП вместо 12 МП у K70 Pro. Таким образом покупатели нового устройства могут ожидать более четких фотографий при увеличении полученного изображения.

 Стандартная модель во многом похожа на своего предшественника и включает 50-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры. Бренд REDMI в новой модели решил отказаться от абсолютно бесполезной 2-мегапиксельной макрокамеры, чтобы снизить таким образом конечную стоимость телефона и сэкономить внутреннее пространство телефона.

 Что касается удобства использования телефонов, то, несмотря на огромный скачок в емкости аккумулятора, оба устройства мобильной связи весят почти одинаково благодаря новой технологии аккумулятора. Помимо сохранения плоского дизайна, на этот раз компания также выбрала круглый модуль задних камер.

 Что касается стоимости, то в Китае смартфоны в начальной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ стоят соответственно 2499 юаней (346 долларов США) и 3699 юаней (511 долларов США) за модели REDMI K80 и K80 Pro.

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Источник: gizmochina.com
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