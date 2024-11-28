В настоящее время ведется работа сразу над пятью играми серии, находящимися на разных стадиях производства и не имеющих конкретных сроков выхода

Студия CD Projekt Red официально приступила к полномасштабному производству долгожданной поклонниками франшизы следующей части игры The Witcher, в настоящее время известной под рабочим названием Project Polaris. Директор игры Себастьян Калемба сделал объявление на странице в социальной сети X* (запрещена на территории России), сообщив, что студия сейчас занимается разработкой того, что фанаты называют «The Witcher 4». Эта новая глава представляет собой отход от привычного игрового режима, поскольку студия подтверждает, что она не будет сосредоточена на главном герое серии под именем Геральт из Ривии. Предполагается, что его приемная дочь Цири может стать главным героем новой игры, потенциально представив более гибкую и динамичную боевую систему, которая соответствует сверхъестественным способностям ее персонажа. Игра является частью амбициозного плана разработчиков по расширению вселенной The Witcher, которая включает в себя пять параллельно создаваемых проектов.

Среди них также есть полностью переделанный ремейк оригинальной игры 2007 года The Witcher, получивший название Project Canis Majoris, разрабатываемый польской студией Fool's Theory под пристальным контролем со стороны CD Projekt Red. Бостонская студия The Molasses Flood также работает над уникальным ответвлением серии, которое обещает «необычный подход» к франшизе. Кроме того, CD Projekt Red отказалась от своего собственного игрового движка RED в пользу новейшего Unreal Engine 5 для всех новых проектов. Хотя студия по-прежнему отказывается от раскрытия каких-либо конкретных сроков выхода игр, согласно приблизительным оценкам, период разработки игры такого ранга займет значительный срок, вплоть до пяти лет, особенно, учитывая послужной список CD Projekt Red, которая ставит во главе высочайшее качество своих проектов , а не скорость производства. Компания также раскрыла планы по разработке своего следующего проекта во вселенной Cyberpunk, которым занимается бостонский офис при поддержке коллективов из Ванкувера и Варшавы.