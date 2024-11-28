Обнаружена очередная проблема Windows 11 24H2, вызывающая невозможность обнаружения системой устройств, поддерживающих протокол eSCL

Windows 11 24H2 похоже является плохим примером для демонстрации работы программы Windows Insider, которая, похоже, не делает ничего для улучшения безопасности и надежности системы. Количество ошибок, с которыми сталкиваются клиенты, обновившиеся до последней версии ОС, поражает. Между тем, Microsoft просто говорит, что работает над очередным исправлением, не называя конкретной даты выпуска.

Напомню, что после выхода Windows 11 24H2 пользователи стали массово жаловаться на плохую работу с SSD-накопителями WD без кэша, играми Ubisoft, устройствами компании Asus, датчиками отпечатков пальцев и многим другим. Теперь к этому и без того внушительному списку можно добавить USB-сканеры и устройства, использующие протокол сканирования eSCL. Microsoft недавно подтвердила наличие проблемы в своем постоянно растущем списке известных проблем Windows 11 24H2.

Компания отмечает, что после установки Windows 11 версии 24H2 USB-устройства, поддерживающие технологию eSCL, могут перестать обнаруживаться. Протокол eSCL обеспечивает поддержку периферийных устройств USB без необходимости в специальных системных драйверах. Протокол также является методом связи по умолчанию в MacOS и Linux.

Благодаря eSCL сетевые сканеры можно надежно использовать через Ethernet, сети Wi-Fi и USB-подключения. Новая проблема вызвана тем, что устройство не может переключиться из режима eSCL в режим USB, что не позволяет Windows сопоставить наиболее подходящий системный драйвер с подключенным устройством.

Несовместимость Windows 11 24H2 с технологией eSCL затрагивает не только сканеры, поскольку принтеры, факсимильные аппараты, модемы и другие сетевые устройства также используют этот протокол. Пользователи сталкиваются с проблемой eSCL с тех пор, как Microsoft развернула обновление 24H2 для всех подходящих компьютеров Windows 10 1 октября 2024 года.

После обновления сканирующие устройства и другая техника, совместимые с eSCL, стали бесполезными в корпоративных средах, установках SOHO и компьютерах обычных пользователей. Компании обратились в Microsoft с просьбой предоставить быстрое исправление или обходной путь, поскольку проблема eSCL начинает влиять на бизнес и вызывать сбои в обслуживании.

Microsoft заявила, что ее разработчики активно работают над решением проблемы, но не предоставила сроки выпуска исправления. Компания лишь установила задержку автоматического обновления на версию 24H2 для ПК с Windows, подключенных к устройствам eSCL. Также в Microsoft рекомендуют пользователей избегать ручной установки нового выпуска, пока проблема не будет решена.