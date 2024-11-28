Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
Обнаружена очередная проблема Windows 11 24H2, вызывающая невозможность обнаружения системой устройств, поддерживающих протокол eSCL

 Windows 11 24H2 похоже является плохим примером для демонстрации работы программы Windows Insider, которая, похоже, не делает ничего для улучшения безопасности и надежности системы. Количество ошибок, с которыми сталкиваются клиенты, обновившиеся до последней версии ОС, поражает. Между тем, Microsoft просто говорит, что работает над очередным исправлением, не называя конкретной даты выпуска.

 Напомню, что после выхода Windows 11 24H2 пользователи стали массово жаловаться на плохую работу с SSD-накопителями WD без кэша, играми Ubisoft, устройствами компании Asus, датчиками отпечатков пальцев и многим другим. Теперь к этому и без того внушительному списку можно добавить USB-сканеры и устройства, использующие протокол сканирования eSCL. Microsoft недавно подтвердила наличие проблемы в своем постоянно растущем списке известных проблем Windows 11 24H2.

 Компания отмечает, что после установки Windows 11 версии 24H2 USB-устройства, поддерживающие технологию eSCL, могут перестать обнаруживаться. Протокол eSCL обеспечивает поддержку периферийных устройств USB без необходимости в специальных системных драйверах. Протокол также является методом связи по умолчанию в MacOS и Linux.

 Благодаря eSCL сетевые сканеры можно надежно использовать через Ethernet, сети Wi-Fi и USB-подключения. Новая проблема вызвана тем, что устройство не может переключиться из режима eSCL в режим USB, что не позволяет Windows сопоставить наиболее подходящий системный драйвер с подключенным устройством.

 Несовместимость Windows 11 24H2 с технологией eSCL затрагивает не только сканеры, поскольку принтеры, факсимильные аппараты, модемы и другие сетевые устройства также используют этот протокол. Пользователи сталкиваются с проблемой eSCL с тех пор, как Microsoft развернула обновление 24H2 для всех подходящих компьютеров Windows 10 1 октября 2024 года.

 После обновления сканирующие устройства и другая техника, совместимые с eSCL, стали бесполезными в корпоративных средах, установках SOHO и компьютерах обычных пользователей. Компании обратились в Microsoft с просьбой предоставить быстрое исправление или обходной путь, поскольку проблема eSCL начинает влиять на бизнес и вызывать сбои в обслуживании.

 Microsoft заявила, что ее разработчики активно работают над решением проблемы, но не предоставила сроки выпуска исправления. Компания лишь установила задержку автоматического обновления на версию 24H2 для ПК с Windows, подключенных к устройствам eSCL. Также в Microsoft рекомендуют пользователей избегать ручной установки нового выпуска, пока проблема не будет решена.

#microsoft #windows 11 #обновление #windows 11 24h2 #обновление windows 10 #проблемы #обновление windows #обновление windows 11
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
6
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
3
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
12
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
4
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
+
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
1
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
7
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
4
Украинские военные подтверждают переход Раздольного под контроль российской армии
1
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
8
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
1
RTX 5090D может получить те же технические характеристики, что и стандартная версия
+
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему в GTA 4 не было самолетов и танков
5
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3
Смартфоны Vivo серии S20 смогут «оживлять» фото при помощи искусственного интеллекта
+

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
54
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
1
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
131
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
11
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
7
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
10

Сейчас обсуждают

От LoL до KeK один шаг
02:29
Она весит 41 гб, у тебя час.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Dimon1996
02:21
Как говорится - никогда такого не было, и вот опять :)
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
Dimon1996
02:19
Гигабайт Аурус Сенат :)
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
Treamor
02:16
Скачаю как нибудь и покажу, эта игра мне не настолько понравилась чтобы оставлять и перепроходить
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:15
уродец ты конченый.я резкость вообще не трогал никакую.говносос ты.я врубил никзое качество тср и опа у тебя ровно такое же -я даже скрины привел.ты мерзкий фейкомет и говносос.все знают что мразь кла...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
От LoL до KeK один шаг
02:15
Нет, покажи 54 ФПС в той сцене без длсс)) Или балабол))
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:14
и мне пох.у меня тут куча.так какая у тебя новая карта повится с новым говноником твоим ?? ты уж сразу 4080 писти.все равно все смеются
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:14
Не, ты просто уродскую резкость отключил, стало даже лучше, хотя тебе уроду кажется что перешарп это очень чётко
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:13
Так тебя то же ждёт, у меня также под 300 акков уж с древних времён на мыле припасено, так что мне пох
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:13
да щасс.а ну если включить качество низкое то да.но ты орал что у тебя стандартное.при низком так и было и я проверил.ты фейкомет и мразь
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем