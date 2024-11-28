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Xiaomi представила Redmi Watch 5 с 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем
Новые умные часы бренда REDMI работают на собственной оболочке HyperOS, могут похвастаться 24-дневной автономностью и поддержкой eSIM

 На презентации смартфонов серии Redmi K80 компания Xiaomi также официально представила новые смарт-часы Redmi Watch 5, представляющие собой многофункциональное устройство, сочетающее первоклассный дизайн, передовые технологии и отличную функциональность.

 Новые Redmi Watch 5 оснащены 2,07-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 432×514 пикселей с частотой обновления 60 Гц и яркостью 1500 кд/м2, что обеспечивает яркие визуальные эффекты и читаемость даже при ярком солнечном свете. Дисплей имеет соотношение экрана к корпусу 82%, а сверхтонкие 2-миллиметровые рамки подчеркивают его элегантный дизайн.

 Часы имеют рамку из алюминиевого сплава с вращающейся заводной головкой из нержавеющей стали для дополнительной элегантности и интуитивного управления. Кроме того, они поддерживают семь вариантов быстросъемных ремешков, включая новый кожаный магнитный ремешок Kona.

 Redmi Watch 5, работающий на оболочке HyperOS 2 от Xiaomi, обеспечивает отличный пользовательский опыт с поддержкой сторонних приложений и девяти встроенных популярных приложений. Смарт-часы поддерживают такие функции, как управление умным домом, уведомления о фокусировке и интеллектуальное управление транспортным средством. Часы также предлагают функцию NFC для совершения платежей, функцию интеллектуального автомобильного ключа и возможность подключения нескольких устройств.

 Для любителей здорового образа жизни часы включают 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO2, слежение за стрессом и анализ сна на основе самостоятельно разработанных алгоритмов. Кроме того, часы поддерживают более 150 спортивных режимов, включая занятия на открытом воздухе, с независимым позиционированием GNSS для точного отслеживания положения. Также новый чип AFE обеспечивает повышенную точность показаний сердечного ритма. Часы водонепроницаемы до давления 5 атмосфер, что делает их пригодными для плавания и водных видов спорта.

 Redmi Watch 5 могут похвастаться аккумулятором емкостью 550 мАч, обеспечивающим до 24 дней автономной работы при типичном использовании для версии Bluetooth. Версия eSIM обеспечивает 12 дней автономной работы при обычном использовании, а с расширенной оптимизацией энергопотребления обеспечивает более длительное использование. Вариант eSIM также поддерживает автономные звонки, обмен сообщениями и 25 часов непрерывной работы в режиме рации.

 Redmi Watch 5 стоят от 599 юаней (82 доллара) за версию Bluetooth. Модель eSIM, которая добавляет двухрежимную связь и независимую функциональность, стоит 799 юаней или 110 долларов.

 Кроме того, пользователи могут настроить свой стиль с помощью дополнительных аксессуаров, таких как кожаный магнитный ремешок Kona, стоимостью 23 доллара. Умные часы теперь официально доступны для покупки.

#xiaomi #redmi #умные часы #смарт-часы #hyperos #hyperos 2.0 #умные часы xiaomi #redmi watch 5
Источник: gizmochina.com
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