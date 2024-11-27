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Xiaomi представила Redmi K80 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и 6,67-дюймовым 2K-дисплеем
Новинка является младшим представителем серии, но получила множество премиальных функций и аппаратных средств, позволяя пользователям получать как отличные фотографии, так и рассчитывать на высочайшую производительность

 Xiaomi представила долгожданные смартфоны серии Redmi K80, включающей также модель K80 Pro и её специальную версию, созданную в сотрудничестве с Lamborghini. Смартфоны получили самые большие аккумуляторы в устройствах Xiaomi и новейшие чипсеты Snapdragon.

 Итак, оригинальный Redmi K80 оснащен стандартным уже для компании дисплеем размером 6,67 дюйма с разрешением 2K (3200 x 1440 пикселей), предлагающим пиковую яркость 3200 кд/м2 и максимальную яркость всего экрана 1800 кд/м2 для отличной видимости даже в самый солнечный день. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 480 Гц. Дисплей также имеет поддержку HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid и Xiaomi Qingshan Eye Protection 2.0 для превосходного изображения и комфорта для глаз.

 За работу смартфона отвечает флагманский чипсет прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3, созданный на 4-нм техпроцессе компании TSMC. Он оснащен восемью процессорными ядрами с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим процессором Adreno 750 для максимального наслаждения визуальной составляющей в играх и высочайшей производительностью. Кроме того, смартфон оснащен AI Engine от Qualcomm для улучшенной многозадачности и игр, а также включает двухконтурную систему охлаждения для эффективного рассеивания тепла.

 Телефон работает на последней версии оболочки HyperOS 2.0 с повышенной производительностью, более быстрым запуском приложений и уменьшенной задержкой, а также встроенными функциями искусственного интеллекта. Он поставляется с оперативной памятью стандарта LPDDR5x объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

 Redmi K80 оснащен на задней панели тройным модулем камер, включающим основную камеру Light Fusion 800 разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения. Также смартфон получил 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° и 2-мегапиксельный макросенсор для съемки мелких объектов. Камеры поддерживают расширенные функции, такие как режим Super Night Mode, Dynamic Photos и запись видео 8K. На передней панели телефона расположилась фронтальная камера разрешением 20 мегапикселей для селфи и видеозвонков.

 Автономность нового Redmi K80 также находится на высоте благодаря наличию большого аккумулятора емкостью 6550 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также телефон оснащен специальным чипом зарядки Surge P3 и чипом управления аккумулятором Surge G1 для оптимизации работы аккумулятора и продления его срока службы без потери емкости заряда.

 Как и старшая модель серии обычный Redmi K80 может похвастаться защитой от пыли и воды по стандарту IP68/IP69. Кроме того, телефон также получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который без проблем работает даже с мокрыми руками, инфракрасный пульт дистанционного управления техникой, NFC и стереодинамики.

 Redmi K80 доступен в четырех цветах: Obsidian Black, Snow White, Mountain Green и Moonlight Blue и пяти конфигурациях памяти:

12 ГБ / 256 ГБ: 2499 юаней (346 долларов США);

16 ГБ / 256 ГБ: 2699 юаней (372 доллара США);

12 ГБ / 512 ГБ: 2899 юаней (400 долларов США);

16 ГБ / 512 ГБ: 3199 юаней (441 доллар США);

16 ГБ / 1 ТБ: 3599 юаней (496 долларов США).

 Смартфон уже доступен для покупки в Китае и, как ожидается, вскоре поступит в продажу на мировых рынках, но, как ожидается, под названием Poco F7.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #snapdragon 8 gen 3 #смартфоны redmi #redmi k80
Источник: gizmochina.com
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