Обновление HyperOS 2 приносит на смартфоны инструменты на базе ИИ и улучшенную производительность

Компания Xiaomi запустила процесс обновления прошлогоднего флагмана Xiaomi 14 на новую версию своей кастомной оболочки HyperOS 2.0 на базе Android 15. Размер обновления составляет 6,3 ГБ и меняет номер версии на OS2.0.4.0.VNCMIXM, которая теперь доступна для международных пользователей флагманского смартфона.

Новейшая оболочка HyperOS 2 представляет пользователям несколько новых функций, включая переработанный интерфейс с динамическими обоями, настраиваемую компоновку рабочего стола и трехмерное отображение погоды. Кроме того, обновление принесет пользователям несколько полезных функций на базе искусственного интеллекта. В их число входят помощники в написании текстов, включающие в себя несколько инструментов на базе искусственного интеллекта, такие как помощники по написанию различных текстов, переводу текстов на разные языки, а также распознавание голоса и преобразование его в текст и перевод в реальном времени.

В основе HyperOS 2 лежит HyperCore, внутреннее ядро Xiaomi, которое направлено на оптимизацию производительности, сокращение времени простоя процессора и улучшение графической составляющей. HyperConnect является еще одной функцией, обеспечивающей высокую скорость передачи данных и приложений между устройствами Xiaomi и позволяет обмениваться файлами с устройствами Apple в Китае.

Безопасность данных и конфиденциальность пользователей также не остались в стороне и являются ключевыми моментами в HyperOS 2. Обновленная оболочка приносит на смартфоны возможность сквозного шифрования, улучшенный контроль информации с помощью помощника Xiao Ai, а также доверенную среду (TEE) для безопасной обработки данных. Конечно здесь указаны не все новые функции оболочки Xiaomi. С полным списком и более подробным описанием все желающие могут ознакомиться, перейдя по данной ссылке.

Кроме начала развертывания HyperOS на смартфонах Xiaomi 14, сегодня также состоялось другое не менее долгожданное событие. Компания Xiaomi выпустила смартфоны серии K80 в Китае. Новые смартфоны получат большой аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. На данный момент серия включает две модели: Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Оба смартфона оснащены премиальным 2K AMOLED-дисплеем, обеспечивающим максимальную яркость 1800 кд/м2 и защиту глаз TÜV Rheinland.