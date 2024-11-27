На данный момент процессор Snapdragon X для ПК с ОС Windows провалил продажи и не оправдал ожиданий компании

Последние рыночные данные от Canalys раскрывают сложную ситуацию для компьютеров с поддержкой ИИ, при этом платформа Snapdragon X от Qualcomm демонстрирует очень скромный рост в эпоху ПК с искусственным интеллектом. Несмотря на последовательный рост на 180% в третьем квартале 2024 года, устройства на базе процессоров Snapdragon X занимают менее 1,5% рынка ПК с ОС Windows, согласно исследованию. Qualcomm удалось продать около 720 000 устройств на базе Snapdragon X, что составляет всего 0,8% от всех проданных ПК в третьем квартале 2024 года. Microsoft лидирует по внедрению Snapdragon X, интегрировав платформу во многие из своих Surface-устройств. Однако более широкий рынок ПК с поддержкой ИИ рисует другую картину. Поставки достигли 13,3 млн единиц в третьем квартале 2024 года, что составляет 20% от общего объема поставок ПК. Устройства Windows впервые доминировали в этой категории, обеспечив себе долю рынка в 53%, что обусловлено циклом обновления Windows 11 и достижениями в области процессорных технологий.

Canalys также отметил некоторые существенные проблемы, которые предстоит преодолеть. Недавний опрос показал нерешительность среди партнеров. 31% планируют избегать ПК с Copilot+ от Microsoft в 2025 году, а 34% ожидают, что эти устройства составят менее 10% продаж. Эти премиальные компьютеры, для которых требуется процессор с производительностью не менее 40 TOPS, постоянно оцениваются с точки зрения их ценностного предложения. Крупные производители используют различные стратегии, чтобы выделиться. HP фокусируется на партнерстве с независимыми поставщиками ПО для улучшения возможностей ИИ, в то время как Lenovo разрабатывает собственные инструменты, такие как Creator Zone и Lenovo AI Now. Dell и Lenovo интегрируют искусственный интеллект на устройствах в свои более широкие экосистемы услуг. С приближением окончания поддержки Windows 10 производители сталкиваются с необходимостью стимулировать обновления среди пользователей со стареющими устройствами. Последовательный рост отрасли на 49% в ПК с поддержкой ИИ свидетельствует об увеличении спроса на них, хотя принятие пользователями премиальных функций ИИ остается избирательным.